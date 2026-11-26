Beşiktaş galibiyetin ardından Filistin'i unutmadı! Ouattara bayrağı UEFA yazısına astı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı futbolcular, galibiyeti "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önünde kutladı. Ouattara ise tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.