Beşiktaş galibiyetin ardından Filistin'i unutmadı! Ouattara bayrağı UEFA yazısına astı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı futbolcular, galibiyeti "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önünde kutladı. Ouattara ise tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.
Karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında arbede yaşandı. Polisin Beşiktaşlı taraftarlara biber gazıyla müdahale etmesinin ardından futbolcular ve hakemler soyunma odasına gitti. Bir süre duran mücadele, oyuncuların sahaya dönmesiyle yeniden başladı. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
GALİBİYET POZUNDA FİLİSTİN UNUTULMADI
Beşiktaşlı futbolcular, Avrupa Ligi'nde elde ettikleri galibiyeti kale arkasında açılan Filistin'e destek pankartının önünde kutladı.
Karşılaşmanın ardından kaptan Orkun Kökçü liderliğinde tribündeki "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önüne giden siyah-beyazlı futbolcular, burada galibiyet pozu verdi.
FİLİSTİN BAYRAĞINI UEFA YAZISININ ÜZERİNE ASTI
Beşiktaşlı futbolcu Ouattara ise karşılaşmanın ardından tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.
🇵🇸 Ouattara maçın ardından Filistin bayrağını alarak UEFA yazısının üstüne astı. https://t.co/46BzyioCcW— Sabah Spor (@sabahspor) November 26, 2026