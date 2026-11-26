Beşiktaş'tan Batum'da kritik galibiyet! Olaylı maçta 3 puanı aldı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında katil İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde konuk etti. Karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında arbede yaşandı. Polisin Beşiktaşlı taraftarlara biber gazıyla müdahale etmesinin ardından futbolcular ve hakemler soyunma odasına gitti. Bir süre duran mücadele, oyuncuların sahaya dönmesiyle yeniden başladı. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk etti. Batum kentindeki Batum Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayan müsabakayı siyah-beyazlı ekip, Olaitan ve Orkun Kökçü'nün attığı gollerle 2-1 kazanarak puanını 10'a yükseltti.
BEŞİKTAŞLI OYUNCULARDAN BÜYÜK DURUŞ
Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı.
Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı. https://t.co/iNyzgraeWw— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
ORKUN KÖKÇÜ DE TOKALAŞMADI!
İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Şeva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, kaptan Orkun Kökçü'nün maç öncesindeki hareketi dikkat çekti.
Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen yazı tura atışı sırasında siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı.
Öte yandan müsabaka öncesinde iki takımın kaptanları ve hakemlerin birlikte gerçekleştirdiği geleneksel fotoğraf çekimi de yapılmadı. Yazı tura atışının ardından doğrudan santraya geçilerek karşılaşma başlatıldı.
🦅 Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yazı tura atışında rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı. ❌ Kaptanlar ve hakemlerin fotoğraf çekimi de yapılmadan direkt santraya geçildi. https://t.co/JscYDVZrGk— AA SPOR (@aa_spor) November 26, 2026
TRİBÜNDE ORTALIK KARIŞTI
Beşiktaşlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında arbede yaşandı. Koltukların kırıldığı kavgada Gürcistan polisi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarına biber gazı kullandı.