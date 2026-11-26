İKİNCİ YARIDAN NOTLAR Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada darbe alan Emirhan Topçu'nun baş dönmesi yaşadığı öğrenildi. A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlı futbolcu, tedbir amacıyla hastaneye götürülüyor. 63. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan kullandığı köşe vuruşunda topu yerden ceza sahası sol çaprazına oynadı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Olaitan'ın şutunda, top az farkla auta gitti. 64. dakikada Vlahovic'in pasıyla topla buluşan Cerny'nin ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı çıktı. 66. dakikada Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda, top önce kaleciden döndü. Seken topa bir kez daha vuran Yasin bu sefer üst direğe takıldı. GOL GOL GOLLLL! 76. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ouattara'nın soldan ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen savunmanın hamlesi sonrasında topu penaltı noktası gerisinde önünde bulan Olaitan'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0 ⚽ Junior Olaitaaaannnn!! Aradığımız, beklediğimiz gol sonunda geldi! Top yere inmeden harika vurdu!! https://t.co/bZ4yyatDcM — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026 FAKRI 2'YE ÇIKARDIK! 90. dakikada skor 2-0 oldu. Olaitan'ın kendi yarı alanından derinlemesine pasıyla başlayan atakta Vlahovic'le paslaşan Orkun Kökçü ceza sahasının sağ çaprazından sert şutla topu filelere gönderdi. ⚽ Kaptan Orkun Kökçüüü!! Temsilcimiz farkı ikiye çıkardı! https://t.co/NNuswvOAqG — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026 İŞGALCİ TAKIM FARKI 1'E İNDİRDİ Katil İsrail'in takımı son dakikalarda skoru 2-1'e getirdi. Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. DOĞAN ALEMDAR İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ta Doğan Alemdar bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sezon başında İstanbul Başakşehir FK'dan transfer edilen milli eldiven, tüm maçlarda Aleksander Nübel'in arkasında yedek olarak görev yapmıştı. Genç kaleci, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sürpriziyle Hapoel Beer Sheva karşısında şans buldu.

BATUM'DA BEŞİKTAŞLI TARAFTAR YOĞUNLUĞU Hapoel Beer Sheva maçı Beşiktaş'ın iç saha maçı olmasına rağmen İsrail takımlarının Türkiye'ye gelememesinden dolayı UEFA tarafından tarafsız sahaya alınmıştı. UEFA'nın karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak oynanmasını kabul etmesinden sonra Gürcistan adeta Türk akınına uğradı. İki gündür kara ve havayoluyla Batum'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, gün boyu şehirde turistik gezi yaparak maç saatini bekledi ve stada geldi. Gündüz herhangi bir olayın yaşanmadığı Batum'da, statta ve dışında çıkan en ufak gerginliklere dahi Gürcistan polisi anında sert müdahalelerde bulundu. Bu müdahaleler sırasında birçok taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine stat hoparlöründen Beşiktaşlı taraftarların hiçbir provokasyona gelmemeleri konusunda anonslar yapıldı.

ORKUN'DAN 7. GOL Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Hapoel Beer-Sheva karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın ilk yarısında bir penaltıdan yararlanamayan Orkun, 90. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Celtic maçının ardından İsrail takımını da boş geçmeyen 25 yaşındaki siyah-beyazlı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 7'ye çıkardı.