Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti! 10 maçta 11 gol

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Konyaspor karşısında 10. ve 33. dakikada attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Süper Lig'de 10 maçta 11 gole ulaşan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı kulübün tarihinde bu sayıya en kısa sürede ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı.