Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti! 10 maçta 11 gol
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Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Konyaspor karşısında 10. ve 33. dakikada attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Süper Lig'de 10 maçta 11 gole ulaşan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı kulübün tarihinde bu sayıya en kısa sürede ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı.
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Süper Lig'de Konyaspor karşısında attığı gollerle kulüp tarihine geçti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında fileleri havalandıran Vlahovic, siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi.
Sırp yıldız, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü attı.
10 MAÇTA 10 GOLLE REKOR KIRDI
Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 11 gole ulaşan Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihinde bu gol sayısına en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu.