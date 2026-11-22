CANLI Konyaspor-Beşiktaş maçı: Kara Kartal'ın kritik deplasman sınavı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başladı. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTA İLK 11'LER
İLK YARIDAN NOTLAR
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Ndidi'nin pasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Vlahovic'in şutunda, top ağlara gitti: 0-1
18. dakikada Dompe'nin ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta, top az farka üstten dışarıya gitti.
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasına yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
34. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Ndidi'nin aşırtma pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
42. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün orta alandan pasında sağ kanattan topla hareketlenen Dompe'nin ceza sahası dışından şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.