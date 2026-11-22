Ligde milli ara öncesinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, 22 puanla 4'üncü sırada, Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Konyaspor ise 8 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK Siyah-beyazlı ekipte, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcu kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan Emirhan Topçu, Konya deplasmanında forma giyemedi. Ev sahibi Konyaspor'da ise sakatlıkları devam eden Adil Demirbağ, Rayyan ve Chidozie Awaziem kadroda yer almadı.

KARTAL'IN DEPLASMAN FOBİSİ

Beşiktaş, bu sezon geride kalan 11 haftada ligde oynadığı 5 deplasman maçından 4'ünde 11 puan kaybı yaşadı. Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor'a mağlup olan Kartal, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar tek deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti.