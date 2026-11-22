Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun 70. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Erzurumspor-Göztepe maçı (DHA)

MAÇTAN NOTLAR

6. dakikada Erzurumspor'un geliştirdiği atakta Rodriguez'in sert şutunu kaleci Ard Özçimen kornere çeldi.

20. dakikada Rhaldney Gomes'in kullandığı köşe vuruşunun ardından topla buluşan Richard Akonnor'un şutu auta çıktı.

28. dakikada Kerk'in ceza sahası önünden verdiği pasla buluşan Diabate'nin şutunda top kalecide kaldı.

32. dakikada Baiye'nin sert şutunu kaleci çıkardı. Dönen topa ceza sahasında hareketlenen Kerk, istediği vuruşu yapamadı.

45+1. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Sonko Sundberg'in kafa vuruşuyla top ağlara gitti. Pozisyona yönelik itirazların ardından VAR ile görüşen hakem Alper Akarsu, pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceledi. Akarsu, Mustafa Yumlu'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

51. dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortaya yükselen Armstrong'un kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada Rodriguez'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk'in ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kaldı.

57. dakikada Rodriguez'in sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Diabate'nin şutunu kaleci kontrol etti.

70. dakikada Juan Santos'un şutunun ardından önünde kalan topu ağlara gönderen Efkan Bekiroğlu, oyuna girdikten bir dakika sonra Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

85. dakikada Göztepe'nin hızlı gelişen atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Armstrong'un şutunu Ertuğrul kurtardı.

Hakem Alper Akarsu'nun 3 dakika uzatma süresi verdiği mücadele, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: