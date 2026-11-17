Beşiktaş, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Savunma hattında yaşanan sorunların ardından transfer önceliğini değiştiren siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen Hollandalı yıldız Matthijs de Ligt'ı gündemine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ZİRVESİ

Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda takımın mevcut durumu değerlendirilirken, ara transfer döneminde yapılması planlanan takviyeler de masaya yatırıldı. Daha önce orta saha transferine öncelik veren ve Joe Willock'u kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların, savunmada yaşanan sorunlar nedeniyle stoper arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.