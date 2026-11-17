Beşiktaş'tan transferde dünya yıldızı hamlesi! Matthijs de Ligt listede
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek amacıyla rotasını Avrupa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'nin ardından Manchester United'ın Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'ı da transfer listesine eklediği öne sürüldü.
Beşiktaş, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Savunma hattında yaşanan sorunların ardından transfer önceliğini değiştiren siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen Hollandalı yıldız Matthijs de Ligt'ı gündemine aldığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ZİRVESİ
Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda takımın mevcut durumu değerlendirilirken, ara transfer döneminde yapılması planlanan takviyeler de masaya yatırıldı. Daha önce orta saha transferine öncelik veren ve Joe Willock'u kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların, savunmada yaşanan sorunlar nedeniyle stoper arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.
İKİ YILDIZ STOPER TRANSFER LİSTESİNDE
Beşiktaş'ın savunma hattı için belirlediği adaylar arasında Bayern Münih forması giyen Güney Koreli Kim Min-jae'nin ilk sırada yer aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Manchester United'ın Hollandalı savunmacısı Matthijs de Ligt'ı da alternatif isimler arasına eklediği aktarıldı.
27 yaşındaki futbolcunun ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
MANCHESTER UNITED 45 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Manchester United, Hollandalı savunmacıyı 2024 yazında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan De Ligt'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
BU SEZON SADECE 81 DAKİKA OYNADI
Manchester United'da bu sezon istediği süreleri bulamayan 27 yaşındaki stoper, 2 karşılaşmada toplam 81 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ın savunma hattına yapacağı takviye için Kim Min-jae ve Matthijs de Ligt seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülürken, transfer sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.