Galatasaray'da Okan Buruk'a Beşiktaş derbisi öncesi kırmızı kart şoku! Kaç maç ceza alacak?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayan lider Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. RAMS Park'taki zemin bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir'de oynanan mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşması öncesinde moral bulan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Buruk, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. RAMS Park'ta devam eden zemin bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir'de oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde moral bulurken iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
OKAN BURUK'A KIRMIZI KART ŞOKU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan ile diyaloğunun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Tecrübeli teknik adam, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak.
"SANKİ MECBURİYET VARMIŞ GİBİ"
Maç sonunda Okan Buruk yerine basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, "Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve sanki mecburiyet, kural varmış gibi hakemin elini sıkmadı diye hocamız kırmızı kart gördü. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Maç sonu yayıncı kuruluş ve basın toplantısına katılamayan Okan Buruk, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarına veda ederken tek cümlelik açıklama yaptı.
Basın mensuplarının tek tek ellerini sıkan Okan Buruk, "El sıkmamız serbest herhalde!" dedi.