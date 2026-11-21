Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu (A Haber Foto Arşiv)

"SANKİ MECBURİYET VARMIŞ GİBİ"

Maç sonunda Okan Buruk yerine basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, "Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve sanki mecburiyet, kural varmış gibi hakemin elini sıkmadı diye hocamız kırmızı kart gördü. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Maç sonu yayıncı kuruluş ve basın toplantısına katılamayan Okan Buruk, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarına veda ederken tek cümlelik açıklama yaptı.

Basın mensuplarının tek tek ellerini sıkan Okan Buruk, "El sıkmamız serbest herhalde!" dedi.