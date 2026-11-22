Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligdeki 5. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Tarfin ise sezonun 3. yenilgisini yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Fuzul, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 92-88 mağlup etti.

Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin maçı (AA)

BEŞİKTAŞ DERBİYE ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk dakikaları dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Tarfin'in üst üste yaptığı top kayıplarını değerlendiren Beşiktaş Fuzul, üç sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan bulduğu basketlerle 6. dakikayı 18-11 önde geçti.

Farkı bir ara 15 sayıya (29-14) kadar çıkaran siyah-beyazlılar, ilk periyodu 29-18 üstün tamamladı.