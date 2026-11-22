Basketboldaki derbide Beşiktaş'tan Fenerbahçe karşısında kritik galibiyet!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 92-88 mağlup etti. İlk yarısını 19 sayı farkla önde tamamladığı derbide rakibinin son çeyrekteki geri dönüşüne izin vermeyen siyah-beyazlılar, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Fuzul, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 92-88 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligdeki 5. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Tarfin ise sezonun 3. yenilgisini yaşadı.
BEŞİKTAŞ DERBİYE ETKİLİ BAŞLADI
Karşılaşmanın ilk dakikaları dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Tarfin'in üst üste yaptığı top kayıplarını değerlendiren Beşiktaş Fuzul, üç sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan bulduğu basketlerle 6. dakikayı 18-11 önde geçti.
Farkı bir ara 15 sayıya (29-14) kadar çıkaran siyah-beyazlılar, ilk periyodu 29-18 üstün tamamladı.
SİYAH-BEYAZLILAR SOYUNMA ODASINA 19 SAYI FARKLA GİTTİ
İkinci çeyreğe Horton-Tucker, Clyburn ve Forrest'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Tarfin, 13. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 31-24.
Jeffries ve Furkan Korkmaz'ın hücumdaki etkili performansıyla yeniden ritim bulan Beşiktaş Fuzul, ikinci şans sayılarıyla rakibinin farkı daha fazla azaltmasına izin vermedi.
Ribauntlarda da sarı-lacivertli ekibe üstünlük kuran Beşiktaş, Walker'ın serbest atış çizgisinden 3'te 3 isabet sağlamasıyla ilk yarıyı 54-35 önde tamamladı.
FENERBAHÇE'DE BALDWIN VE JASIKEVICIUS DİSKALİFİYE EDİLDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısı düşük tempoda başladı. Üçüncü periyotta üst üste yaşanan pozisyonların ardından Fenerbahçe Tarfin'de önce oyun kurucu Wade Baldwin, ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius diskalifiye edildi.
Rakibinin top kayıplarını değerlendiren Beşiktaş Fuzul, art arda bulduğu basketlerle 29. dakikada farkı 21 sayıya yükseltti: 73-52.
Siyah-beyazlı ekip, son periyoda 73-54 üstün girdi.