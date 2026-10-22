Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibini de mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstleniyor.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA DOLU DİZGİN

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.