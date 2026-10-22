Beşiktaş taraftarından Avrupa'ya mesaj! Crystal Palace maçında dev koreografi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace’ı konuk ediyor. 22.00'de başlayan karşılaşmada Beşiktaş, 3 puan için sahaya çıkıyor. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlardan Avrupa kupasını hedefleyen bir koreografi gösterisi geldi.