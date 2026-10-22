Beşiktaş taraftarından Avrupa'ya mesaj! Crystal Palace maçında dev koreografi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace’ı konuk ediyor. 22.00'de başlayan karşılaşmada Beşiktaş, 3 puan için sahaya çıkıyor. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlardan Avrupa kupasını hedefleyen bir koreografi gösterisi geldi.
Kritik Crystal Palace karşılaşması öncesinde Beşiktaş taraftarları, tribünlerde hazırladıkları koreografiyle dikkatleri üzerine çekti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Avrupa kupasını kazanma hedefini yansıtan gösteriyle takımlarına destek verdi.
Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen koreografide, "Asla teslim olma, asla vazgeçme!" mesajı öne çıktı.
Tribünlerde ayrıca "Karanlıktan sonra kartal yükselir!" ifadelerine yer verildi.
İşte Beşiktaşlı taraftarların yapmış olduğu koreografi...
🔸 "Asla teslim olma, asla vazgeçme!" 🔸 "Karanlıktan sonra kartal yükselir!" 🦅 Beşiktaşlı taraftarların, Crystal Palace maçı öncesinde yaptığı koreografi! https://t.co/LQrCArF85E— A Spor (@aspor) October 22, 2026