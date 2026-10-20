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Beşiktaş-Crystal Palace maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş-Crystal Palace maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 22 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Dördüncü hakem olarak Martijn Vos'un görev yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Manschot'un yardımcısı ise Stan Teuben olacak.

#Beşiktaş #UEFA Avrupa Ligi #Danny Makkelie
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