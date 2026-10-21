Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Crystal Palace karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, ilk 11'i belirlemek için son ana kadar bekleyeceğini söylerken Oh'un forma giyme ihtimaline, Orkun Kökçü'nün sakatlığına ve Miretti'nin durumuna ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 22.00'de İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, ilk 11 tercihi, oyuncuların fiziksel durumu ve Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında değerlendirmeler yaptı. İşte İtalyan teknik adamın tüm açıklamaları...

"OH DA YARIN OYNAYABİLİR" Yoğun maç takvimi nedeniyle ilk 11 kararını son ana kadar vermeyeceğini belirten Italiano, oyuncuların kondisyon ve enerji durumlarının belirleyici olacağını söyledi. "Maça 24 saatten de fazla var. Son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü burada hissiyatlar, kondisyon ve enerji önemli. O yüzden son ana kadar beklemek gerekiyor. Arada üç gün olunca hızlı bir karar vermek çok da kolay değil. Değerlendirmemiz gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Hoffenheim maçından sonra söylemiştim: Oh gerçekten çok profesyonel, Beşiktaş'ın oyuncusu, Beşiktaşlı bir oyuncu. Harika bir performans gösterdi. Zaten Hoffenheim'a karşı iki gol attı. "

"Trabzon'da ise Vlahovic oynadı. Yolculuk yapmamıştı, yorgun değildi. Trabzonspor maçından sonra oyuncularımız tabii ki yoruldu. Bu yorgunlukları da göz önünde bulundurarak son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre bir ilk 11 oluşturacağım. Oh da yarın oynayabilir. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Her şey olabilir."

"SIKIŞIK TAKVİM HAKKINDA" Kocaelispor karşılaşmasında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Ümit Akdağ'ın da ilk 11'de görev alabileceğini ifade eden Italiano, takımda bütün oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Italiano, "Kocaelispor maçına hazırlanırken üç haftalık bir zamanımız vardı. Fakat o üç haftada da çok az oyuncuyla çalışabilmiştik. Çünkü herkes millî takımlardaydı ve millî takımlardan çok geç döndüler. O yüzden gerçekten ilk 11'de oynama şansı çok yüksekti. Maalesef hasta oldu. 3-4 gün idmanlara çıkamadı. Büyük bir şansı vardı ama bu nedenle oynayamadı. O da herkes gibi bu takımın, bu ailenin, bu projenin ve bu grubun bir parçası. Zamanı gelince onun da elinden gelenin en iyisini yapacağını, maksimumunu vereceğini biliyorum. Herkes gibi o da böyle yapacaktır. Hoffenheim karşısında bir dakika süre aldı. Belki ilk 11'de olabilir. Çünkü bu sıkışık takvimde herkesin hazır olması lazım. Herkese ihtiyacımız var. Bir dakika da olabilir, 90 dakika da olabilir, fark etmez. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması lazım. Çünkü ona da güveniyorum. Gerçekten Beşiktaş'a çok büyük yardımlarda bulunabilecek ve katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.