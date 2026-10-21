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Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Crystal Palace karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, ilk 11'i belirlemek için son ana kadar bekleyeceğini söylerken Oh'un forma giyme ihtimaline, Orkun Kökçü'nün sakatlığına ve Miretti'nin durumuna ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 22.00'de İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, ilk 11 tercihi, oyuncuların fiziksel durumu ve Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında değerlendirmeler yaptı.

İşte İtalyan teknik adamın tüm açıklamaları...

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 2

"OH DA YARIN OYNAYABİLİR"

Yoğun maç takvimi nedeniyle ilk 11 kararını son ana kadar vermeyeceğini belirten Italiano, oyuncuların kondisyon ve enerji durumlarının belirleyici olacağını söyledi.

"Maça 24 saatten de fazla var. Son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü burada hissiyatlar, kondisyon ve enerji önemli. O yüzden son ana kadar beklemek gerekiyor. Arada üç gün olunca hızlı bir karar vermek çok da kolay değil. Değerlendirmemiz gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Hoffenheim maçından sonra söylemiştim: Oh gerçekten çok profesyonel, Beşiktaş'ın oyuncusu, Beşiktaşlı bir oyuncu. Harika bir performans gösterdi. Zaten Hoffenheim'a karşı iki gol attı. "

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 3

"Trabzon'da ise Vlahovic oynadı. Yolculuk yapmamıştı, yorgun değildi. Trabzonspor maçından sonra oyuncularımız tabii ki yoruldu. Bu yorgunlukları da göz önünde bulundurarak son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre bir ilk 11 oluşturacağım. Oh da yarın oynayabilir. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Her şey olabilir."

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 4

"SIKIŞIK TAKVİM HAKKINDA"

Kocaelispor karşılaşmasında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Ümit Akdağ'ın da ilk 11'de görev alabileceğini ifade eden Italiano, takımda bütün oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Italiano, "Kocaelispor maçına hazırlanırken üç haftalık bir zamanımız vardı. Fakat o üç haftada da çok az oyuncuyla çalışabilmiştik. Çünkü herkes millî takımlardaydı ve millî takımlardan çok geç döndüler. O yüzden gerçekten ilk 11'de oynama şansı çok yüksekti. Maalesef hasta oldu. 3-4 gün idmanlara çıkamadı. Büyük bir şansı vardı ama bu nedenle oynayamadı. O da herkes gibi bu takımın, bu ailenin, bu projenin ve bu grubun bir parçası. Zamanı gelince onun da elinden gelenin en iyisini yapacağını, maksimumunu vereceğini biliyorum. Herkes gibi o da böyle yapacaktır. Hoffenheim karşısında bir dakika süre aldı. Belki ilk 11'de olabilir. Çünkü bu sıkışık takvimde herkesin hazır olması lazım. Herkese ihtiyacımız var. Bir dakika da olabilir, 90 dakika da olabilir, fark etmez. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması lazım. Çünkü ona da güveniyorum. Gerçekten Beşiktaş'a çok büyük yardımlarda bulunabilecek ve katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 5

"BU TARAFTAR EN İYİSİNİ GÖRMEYİ HAK EDİYOR"

Siyah-beyazlı taraftarların desteğine dikkat çeken Italiano, oyuncularından sahada mücadeleci ve yüksek tempolu bir futbol beklediğini belirtti.

Italiano, "Ben sahaya çıkmadan önce soyunma odasında oyuncularıma hep şunu söylüyorum: 'Bakın etrafımıza, burada tribünleri dolduran taraftarlar var. Herkes buraya gelmiş. Bu insanları en iyi şekilde onurlandırmamız gerekiyor. Onlara hak ettikleri şeyleri göstermemiz gerekiyor. Onlara en büyük saygıyı göstermemiz gerekiyor.' Bunu nasıl gösterebiliriz? Terleyerek, elimizden gelenin en iyisini yaparak. Çünkü onlar 90 dakika boyunca bizi tamamen destekliyor. Hep arkamızdalar, bizi asla bırakmıyorlar. Terleyen, sonuna kadar pres yapan, gol şansı bulan, rakibe şans vermeyen, çok iyi performans gösteren ve kaliteli bir takım görmek istiyorlar. Biz de bunu göstermeye çalışıyoruz ve bence şu ana kadar bunu çok iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu, mükemmel olduğumuz anlamına gelmiyor. Daha düzeltilmesi gereken çok şey var. Daha iyi olabileceğimiz çok fazla şey var. Ama bu taraftar en iyisini görmeyi hak ediyor. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 6

"BÜYÜK ZORLUK ÇIKARACAĞIZ"

Orkun Kökçü'nün yokluğunda Miretti'nin aynı bölgede görev yapabileceğini ifade eden Italiano, Crystal Palace karşısında sahaya çıkacak kadroya güvendiğini söyledi.

Italiano, "Miretti'nin bunları iyi bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda pas kalitesi de var. Rakip ceza sahasına girebilen, uzaktan şutlarıyla tehlikeli olabilen bir oyuncu. Orkun da bunları yapabiliyor. Bence Miretti de yarın bunları iyi bir şekilde yapabilir. Onun yerini hem işlev hem de pozisyon olarak bu dönemde doldurabilir. Yarın bir Premier Lig takımına karşı oynayacağız. Crystal Palace gibi takımlara karşı daha önce oynadık ama bu biraz daha farklı. Çünkü gerçekten çok değerli ve iyi bir takım. Bir Premier Lig takımı tabii ki farklı ama yarın sahaya çıkacak 11'in de Crystal Palace'a büyük zorluk çıkaracağını ve tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda iç sahada oynuyoruz, bu avantaj da elimizde. Tabii ki taraftarımızın önünde nasıl olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Taraftarımızın desteğinden yararlanarak yarın iyi işler çıkarmak istiyoruz. Miretti, yarın Orkun'un yaptıklarını sahada gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 7

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ..."

Takımın gelişim sürecine de değinen Italiano, sezon sonunda belirgin bir oyun kimliği oluşturmak istediklerini dile getirdi.

"Her hocanın kendine ait bir fikri vardır. Hepsi oyunculara dokunmaya çalışır. Herkes elindeki teknik potansiyeli sonuna kadar kullanmaya çalışır. En başından beri bir Beşiktaş kimliği oluşturmaya çalışıyoruz. Bana göre mükemmellik diye bir şey yoktur. Asla mükemmel olamazsınız ama biz de buna yaklaşabilmek için her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bizim en büyük hedefimizin bu olduğunu söyleyebilirim. Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın gerçekten bir kimliğe sahip olduğunu duymak çok hoşuma gider. Bunun için hep çalışıyoruz."

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 8

"Sezon başlayalı çok olmadı. Ben, ekibim ve oyuncular, herkes çok yeni. Aradan çok az ay geçti. Şu ana kadar iyi performanslar sergiledik, iyi işler ortaya koyduk. Daha da iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takımda hâlâ potansiyel var. En büyük hedefimiz ise gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak."

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 9

"MAĞLUBİYETİ GERİDE BIRAKTIK"

Trabzonspor karşılaşmasında alınan mağlubiyetin ardından takımın vereceği reaksiyona ilişkin soruyu da yanıtlayan Italiano, futbolcularının geçmiş maçlara takılmadan önlerindeki mücadeleye odaklanması gerektiğini belirtti.

"Mağlubiyet bu işte normal bir şey. Futbolda mağlubiyet de var. Burada önemli olan, o maçın ve o mağlubiyetin analizini nasıl yaptığınız, analizden sonra hataları nasıl düzelttiğiniz ve ardından o maçı nasıl geçmişte bırakıp unuttuğunuzdur. Bu, bir takımın ne kadar büyük olduğunu gösteren en önemli unsurlardan biridir. Çünkü üç gün sonra tekrar sahaya çıkacaksınız. Üç gün sonra hazır olmanız gerekiyor. Kafanızın rahat olması gerekiyor. En iyi şekilde çalışmanız gerekiyor. Çünkü maç kaybettiğiniz zaman kendinize yüklenmemeniz gerekiyor. Kendinizi yerin dibine sokmamanız gerekiyor. Ama aynı zamanda kazandığınız zaman da havalara uçmamanız gerekiyor."

Vincenzo İtaliano'dan Crystal Palace maçına dair: "Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" 10

"Maç bittikten sonra onu hemen unutmanız ve bir sonraki maça odaklanmanız gerekiyor. Trabzonspor maçında da böyle oldu. Kaybettik, bu maçı geçmişte bıraktık ve unuttuk. Amed Sportif Faaliyetler maçında da öyle olmuştu. Biz o maçı, maç biter bitmez geçmişte bıraktık ve unuttuk. Oradan derslerimizi aldık. Yarın bizim için bir Avrupa maçı var. Burada puanlar almamız gerekiyor. Burada yol uzun. Bizim sloganımız şöyle olmalı: Maç bittikten sonra onu unutmamız, yeni maça hazırlanmamız ve o maçta en iyisini yapmamız gerekiyor."

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