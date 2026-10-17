Hoffenheim maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş’tan Orkun Kökçü açıklaması

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında meydana gelen travmatik yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün, takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."