Almanya'daki kritik mücadelede temsilcimiz, kıran kırana geçen maçta 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde puanını 6 yaptı.

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetti. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlandı. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefledi.

45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

56. dakikada Beşiktaş önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına yönelen Murillo, pasını İlhan Fakılı'ya verdi. İlhan'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada siyah-beyazlı takım gole yine çok yaklaştı. Oh'un pasında topun sahibi olan ve iki oyuncuyu geçerek kaleci Baumann ile karşı karşıya kalan Trossard'ın ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol taraftan yerden kullanılan köşe atışında topu kontrol eden Trossard, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden Ndidi'ye verdi. Ndidi'nin pasında Oh'un da dokunduğu top, Murillo'nun önünde kaldı. Panamalı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

⚽ GOOOLLL!! Aradığımız gol Murillo ile geldi! Temsilcimiz deplasmanda öne geçti! https://t.co/joMbwqztX5 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

68. dakikada Hoffenheim beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topu kontrol eden ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Asllani'nin ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in sağından ağlara gitti: 1-1.

Hoffenheim, Asllani ile beraberliği yakaladı. https://t.co/GtNM7eGwzZ — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

73. dakikada siyah-beyazlı ekip, yeniden öne geçti. Ani gelişen atakta Olaitan'ın şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Oh'un ceza sahasına girdikten sonra kaleci Baumann ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

⚽ GOOOLLL!! Baskın var baskın!! Hyeon-gyu Oh attı yeniden öne geçtik! https://t.co/QMuijJGOwd — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

79. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Murillo'nun pasında sağda topla buluşan İlhan Fakılı, hızla ceza sahasına yöneldi. Milli oyuncunun pasında Oh, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

⚽ GOOOLLL!! Hyeon-gyu Oh'tan arka arkaya goller! Temsilcimiz deplasmanda çok rahat! https://t.co/D5h42z7M24 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

88. dakikada Hoffenheim ikinci kez gol sevinci yaşadı. Coufal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Machida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-3.

Machida'nın golüyle Hoffenheim farkı 1'e indirdi. https://t.co/95wZzdAzNU — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.