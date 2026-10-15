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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Almanya deplasmanında 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Almanya deplasmanında 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı. Rhein-Neckar-Arena’da TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetti. Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki iyi gidişatını sürdürme amacıyla sahaya çıktı. İkinci yarıda açılan Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetti. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlandı. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefledi.

Almanya'daki kritik mücadelede temsilcimiz, kıran kırana geçen maçta 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde puanını 6 yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Almanya deplasmanında 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

3. dakikada Hoffenheim etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.

20. dakikada uzun pasla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yakın köşedeki yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Almanya deplasmanında 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

56. dakikada Beşiktaş önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına yönelen Murillo, pasını İlhan Fakılı'ya verdi. İlhan'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada siyah-beyazlı takım gole yine çok yaklaştı. Oh'un pasında topun sahibi olan ve iki oyuncuyu geçerek kaleci Baumann ile karşı karşıya kalan Trossard'ın ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol taraftan yerden kullanılan köşe atışında topu kontrol eden Trossard, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden Ndidi'ye verdi. Ndidi'nin pasında Oh'un da dokunduğu top, Murillo'nun önünde kaldı. Panamalı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

68. dakikada Hoffenheim beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topu kontrol eden ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Asllani'nin ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in sağından ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada siyah-beyazlı ekip, yeniden öne geçti. Ani gelişen atakta Olaitan'ın şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Oh'un ceza sahasına girdikten sonra kaleci Baumann ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

79. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Murillo'nun pasında sağda topla buluşan İlhan Fakılı, hızla ceza sahasına yöneldi. Milli oyuncunun pasında Oh, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Hoffenheim ikinci kez gol sevinci yaşadı. Coufal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Machida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-3.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Almanya deplasmanında 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti - 3

4 İSİM OYNAMADI

Milli takımda sakatlanan ve UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica'nın yanı sıra Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor müsabakasında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ile hasta olan Ümit Akdağ bu maçta forma giymedi. Öte yandan Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanan Hoffenheim maçının kamp kadrosuna alınmadı.

AVRUPA'DA 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.

Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.

Hoffenheim'ı da deviren Beşiktaş, zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Almanya deplasmanında 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti - 4

AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Almanya deplasmanında 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti - 5

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

  • Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

  • Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

  • Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

  • Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

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