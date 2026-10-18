Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroya alınmazken Dusan Vlahovic ve Vaclav Cerny kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için kamp kadrosu belli oldu.



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.



Kartal'da sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroda yer almadı. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde oynamayan Dusan Vlahovic ile Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny ise kafilede bulunuyor.



Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki futbolcular şöyle:





"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy."