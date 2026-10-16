UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Avrupa kupalarındaki hedeflerini açıkladı. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlamayı istediklerini, bunun gerçekleşmemesi halinde ise ilk 24 içerisinde yer almayı amaçladıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, takım kaptanı Orkun Kökçü'nün sakatlığına ilişkin de bilgi verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, lig aşamasını ilk 8 veya ilk 24 içerisinde tamamlayarak üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. İtalyan teknik adam, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Italiano (AA) "ÇOK İŞİMİZE YARAYACAK" Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Italiano, "Çok zor bir deplasmanda, çok iyi bir takıma karşı kazandık. Son dönemde deplasmanlarda istediğimiz gibi oynayamıyorduk. Az süre alan 3 oyuncumuza şans verdik ve onlar da çok iyi iş çıkardı. Fiziksel olarak güçlü ve iyi baskı yapan bir takıma karşı başarılı bir performans sergiledik. Üç puan kazandık ve bu galibiyetin bize verdiği öz güven çok işimize yarayacak." dedi. 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Italiano, "Trabzon gibi zorlu bir deplasmana gideceğiz. Orada da iyi bir takımla karşılaşacağız. Bu nedenle burada aldığımız 3 puan çok önemli. Bütün oyuncularımın performansından çok memnunum." diye konuştu.

Vincenzo Italiano (AA) "BÖYLE DEVAM EDERSEK..." Avrupa kupalarındaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Italiano, şu ifadeleri kullandı: "İlk 8 ya da ilk 24 olabilir ama biz bir üst tura çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi iş çıkarırsak belki ilk 8'de yer alabiliriz. İlk 8'e giremezsek de ilk 24'te olmalıyız. Buraya gelmek için çok çalıştık ve uğraştık. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bugünkü oyunumuzdan çok memnunum. Goller attık ve iyi bir performans ortaya koyduk. Böyle devam edersek ilk 8 ya da ilk 24 içinde yer alabiliriz. Bunun sözünü veriyorum. Bu sezon Avrupa'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum." Oyuncularının performansından memnun olduğunu vurgulayan Italiano, "Oh da bugün goller attı ve iyi bir performans sergiledi. Kendisi çok profesyonel bir futbolcu. Her zaman söylediğim gibi bu yoğun maç takviminde bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Onlar da bunu sahada gösteriyor." dedi. Taraftarların desteğinin önemine de değinen İtalyan teknik adam, "Taraftarımız harikaydı. Onları en iyi şekilde ödüllendirmemiz gerekiyordu ve bunu başardık. Bu galibiyeti ve 3 puanı taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.