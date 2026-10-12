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Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki Vlahovic ve Emir Ortakaya pozisyonuna penaltı yorumu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki Vlahovic ve Emir Ortakaya pozisyonuna penaltı yorumu

A Spor'un duayen yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan Süper Lig 7. hafta maçında Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonu değerlendirdi. İşte Çulcu'nun pozisyon için yaptığı yorum...

rendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada Dusan Vlahovic ve Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyon, hakem kararları açısından tartışma konusu oldu.

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki mücadelede Dusan Vlahovic ve Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonu değerlendiren Mustafa Çulcu, müdahalenin kurallara aykırı olduğunu savundu.

A Spor'un 90+1 programında konuşan deneyimli yorumcu, pozisyonun ceza sahası içinde gerçekleştiğini belirterek penaltı kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

MUSTAFA ÇULCU'DAN POZİSYONA NET YORUM: "TARTIŞMASIZ PENALTI!"

"TARTIŞMASIZ PENALTI VE SARI KART OLMALIYDI"

Mustafa Çulcu, pozisyona ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Vlahovic'e atılan tokat elin illegal kullanımına girer. Pozisyon içerde. Tartışmasız penaltı ve sarı kart olmalıydı."

Çulcu, Emir Ortakaya'nın Vlahovic'e müdahalesini elin kurallara aykırı kullanımı kapsamında değerlendirirken pozisyonun penaltı ve sarı kartla cezalandırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

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