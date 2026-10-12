Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki Vlahovic ve Emir Ortakaya pozisyonuna penaltı yorumu

A Spor'un duayen yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan Süper Lig 7. hafta maçında Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonu değerlendirdi. İşte Çulcu'nun pozisyon için yaptığı yorum...