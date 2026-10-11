Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan ve siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyona tepki gösterdi.

"ONLARDAN YARDIM ALACAĞIZ"

Maçın ardından Serdal Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin." dedi.

Beşiktaş, 14 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Hoffenheim'a konuk olacak.