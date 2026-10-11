Serdal Adalı'dan Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki penaltı pozisyonuna tepki: "Maçlarda ondan yardım alacağız"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan ve siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyona tepki gösterdi. Yönetim kurulunda boks federasyonundan Aslan Küçükemre'nin bulunduğunu hatırlatan Adalı, maçlarda yaşandığını savunduğu fiziksel müdahalelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan ve siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyona tepki gösterdi.
Adalı, hakem kararlarına yönelik eleştirisini Beşiktaş Yönetim Kurulunda boks federasyonundan Aslan Küçükemre'nin bulunduğunu hatırlatarak dile getirdi.
"ONLARDAN YARDIM ALACAĞIZ"
Maçın ardından Serdal Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin." dedi.
Beşiktaş, 14 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Hoffenheim'a konuk olacak.