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Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş-Kocaelispor maçı sonrası hakem tepkisi: "Cerny perşembe günü oynayamayabilir"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA
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Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş-Kocaelispor maçı sonrası hakem tepkisi: "Cerny perşembe günü oynayamayabilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Alanyaspor ve Kocaelispor maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, iki karşılaşmada yaşanan yumruk olaylarının cezasız kalmasına tepki gösterirken takımının performansını, yoğun maç takvimini ve oyuncularının son durumunu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, özellikle Alanyaspor ve Kocaelispor karşılaşmalarındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kocaelispor maçında Italiano (IHA)Kocaelispor maçında Italiano (IHA)

"KABUL EDİLEMEZ"

Italiano, maçların ardından hakemler hakkında konuşmayı tercih etmediğini ancak iki karşılaşmada yaşanan yumruk olaylarının cezasız kalmasını kabul edilemez bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben maçtan sonra hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşırarak izliyorum, anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken, sahada kabul edilmeyen şeyler. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar şu ana kadar cezasız kaldı. Başka şeyler hakkında konuşmuyorum. Mesela penaltı pozisyonları, iptal edilen goller gibi küçük diğer olaylardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim."

Kocaelispor maçında Italiano (IHA)Kocaelispor maçında Italiano (IHA)

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Kocaelispor karşısında zorlu bir mücadeleye çıktıklarını belirten İtalyan teknik adam, milli aranın ardından oynanan maçların hazırlık süreci açısından güçlükler taşıdığını söyledi. Rakiplerinin kalitesine dikkat çeken Italiano, oyuncularının yorgunluğa rağmen önemli bir galibiyet elde ettiğini ifade etti.

Italiano, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Zaten maçtan önce konuştuğumda demiştim, bu maç bizim için çok zor olacak çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Kocaeli de gerçekten çok iyi ve kaliteli bir takım. Topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz ve maçtan önce de endişeliydim biraz açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldiklerinde aramızda 11 tane oyuncu milli takıma yollanmıştı. Fakat bunlara ve onlarla az çalışabilmeme ve yorgunluğa rağmen çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız ama daha başlangıç. Yolumuz çok daha uzun. Bugün çok önemli bir galibiyetti."

Kocaelispor maçının ardından Italiano (IHA)Kocaelispor maçının ardından Italiano (IHA)

"PLAN ÇOK AÇIK, HERKESİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR"

Beşiktaş'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoğun bir maç takvimine girdiğini hatırlatan Vincenzo Italiano, bu süreçte oyuncu rotasyonunun önemine dikkat çekti.

Takımdaki bütün futbolcuların forma giymeye hazır olması gerektiğini vurgulayan Italiano, Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny'nin durumuna da değindi.

İtalyan çalıştırıcı, yoğun fikstür ve sakatlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Plan aslında çok açık, herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüzde gerçekten çok zorlu maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Rakiplerimiz de gerçekten iyi, güçlü rakipler. Burada asıl oyuncu grubumuzun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak tabii ki, doğal olarak olacak. Baktığınız zaman bugün Cerny oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu, durumun nasıl olduğunu bize anlatacaklar. Ama yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacağını düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Tabii bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır. Önümüzde yedi tane çok zor maç var. Hepimizin hazır olması gerekiyor ve hepimizin burada bir katkıda bulunması, hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar."

Kocaelispor maçında Italiano (IHA)Kocaelispor maçında Italiano (IHA)

"ÜÇ HAFTA BOYUNCA OYUNCUSUZ ÇALIŞTIK"

Milli takımlara giden oyuncular nedeniyle hazırlık sürecinde zorluk yaşadıklarını anlatan Italiano, karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarıda oyunda dalgalanmalar olduğunu belirtti.

Rakibe az sayıda pozisyon verdiklerini ifade eden İtalyan teknik adam, uzun yolculuklardan dönen oyuncuların fiziksel durumlarının da takımın performansını etkilediğini söyledi.

Italiano, milli ara sonrasında yaşanan zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Üç hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 12 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlığı yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk. Çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundurursak işimiz gerçekten çok zordu, bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda dalgalanmalar oldu oyunda. Bence bu çok normal bir şey. Ona rağmen bence iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunu tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık. O yüzden bence kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum bu kondisyonun hepsini göz önünde bulundurursak. Benim daha önce de başıma geldi bu. Milli aralardan sonra kazanmayı beklediğim maçları kazanamadım, bazen kaybettim. Bu benim başıma geldi. O yüzden bugün galibiyet çok önemli. Üç hafta boyunca oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi. Saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular var. Üç hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi."

48 yaşındaki teknik adam, genç futbolcu Ümit Akdağ'ın şu anda hasta olduğunu, iyileşmesinin ardından hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha fazla süre alacağını da sözlerine ekledi.

Kocaelispor maçında Italiano (IHA)Kocaelispor maçında Italiano (IHA)

YOĞUN FİKSTÜR VURGUSU

Kocaelispor karşısında ilk kez ilk 11'de forma giyen Fabio Miretti'nin performansını da değerlendiren Vincenzo Italiano, genç futbolcunun ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirtti.

Miretti'nin gelişime açık bir oyuncu olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, Ahmet'in de karşılaşmanın ikinci yarısında benzer bir performans sergilediğini ifade etti.

Yoğun maç takviminde bütün oyunculara ihtiyaç duyacaklarını dile getiren Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın son 30 dakikalarında ise yorgunluk vardı ama bence çok iyi bir performans ortaya koydu. Aynı performansı Ahmet maçın ikinci yarısında göstermişti. Zaten istediğim bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu ve daha da gelişebileceğini, o potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bugün kendisini çok beğendim. Ona teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki fikstür yoğun olacak. Maçlar çok yakın, az zaman aralıklarıyla oynanacak. Bu yüzden umarım herkes fit kalır. Umarım kimse sakatlanmaz. Umarım herkesin fiziksel kondisyonu üst seviyelerde kalır. Ama yoğun olacak tabii ki de. O yüzden herkes burada şans bulabilir. Herkesin burada hazır olması gerekiyor. Biz maçtan maça bakıyoruz. Maçta asla ne olacağı bilinmez. Maçtan sonra da ondan sonraki maç için karar vereceğiz. Bizde hep böyle oldu, böyle ilerleyeceğiz. O yüzden herkesin şu anda hazır olması gerekiyor ve bu yoğun fikstürde de gerçek bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz."

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