"Plan aslında çok açık, herkesin hazır olması gerekiyor. Bu en önemli plan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önümüzde gerçekten çok zorlu maçlar var. Çok uzun yolculuklar, seyahatler var. Rakiplerimiz de gerçekten iyi, güçlü rakipler. Burada asıl oyuncu grubumuzun gücünü bence bu dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Rotasyon olacak tabii ki, doğal olarak olacak. Baktığınız zaman bugün Cerny oyundan çıktı. Yarın da doktorlar ne olduğunu, durumun nasıl olduğunu bize anlatacaklar. Ama yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacağını düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar dinlenmesi ve iyileşmesi bence zor gözüküyor. Tabii bu yoğun tempodan dolayı da rotasyonlar olacaktır. Önümüzde yedi tane çok zor maç var. Hepimizin hazır olması gerekiyor ve hepimizin burada bir katkıda bulunması, hepimizin kendisini en iyi şekilde göstermesi gerekiyor bu milli araya kadar."

Kocaelispor maçında Italiano (IHA)

"ÜÇ HAFTA BOYUNCA OYUNCUSUZ ÇALIŞTIK"

Milli takımlara giden oyuncular nedeniyle hazırlık sürecinde zorluk yaşadıklarını anlatan Italiano, karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarıda oyunda dalgalanmalar olduğunu belirtti.

Rakibe az sayıda pozisyon verdiklerini ifade eden İtalyan teknik adam, uzun yolculuklardan dönen oyuncuların fiziksel durumlarının da takımın performansını etkilediğini söyledi.

Italiano, milli ara sonrasında yaşanan zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Üç hafta boyunca oyuncularınızdan uzak kalıyorsunuz. 12 tane oyuncunuzdan uzak kalıyorsunuz. Bu da gerçekten maç hazırlığı yaparken sizi çok zorlayan bir şey. Maçın da zor olacağını biliyorduk. Çünkü rakip çok iyi. Fakat bu etkenleri de göz önünde bulundurursak işimiz gerçekten çok zordu, bunu söyleyebilirim. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda dalgalanmalar oldu oyunda. Bence bu çok normal bir şey. Ona rağmen bence iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonuna az girdik ama ikinci yarıda rakibe az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunu tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık. O yüzden bence kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum bu kondisyonun hepsini göz önünde bulundurursak. Benim daha önce de başıma geldi bu. Milli aralardan sonra kazanmayı beklediğim maçları kazanamadım, bazen kaybettim. Bu benim başıma geldi. O yüzden bugün galibiyet çok önemli. Üç hafta boyunca oyuncusuz çalıştık. Bu gerçekten çok önemliydi. Saatlerce yolculuk yapmış, dünyanın öbür uçlarından gelmiş oyuncular var. Üç hafta boyunca çok yoruldular. Tabii ki de o yüzden bazıları da bu isimlerden oynamadı doğal olarak. Çünkü yorgunluk burada çok ağırdı. Ama tekrar ediyorum, bu şartlara rağmen bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi."

48 yaşındaki teknik adam, genç futbolcu Ümit Akdağ'ın şu anda hasta olduğunu, iyileşmesinin ardından hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha fazla süre alacağını da sözlerine ekledi.