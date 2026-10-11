Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş-Kocaelispor maçı sonrası hakem tepkisi: "Cerny perşembe günü oynayamayabilir"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Alanyaspor ve Kocaelispor maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, iki karşılaşmada yaşanan yumruk olaylarının cezasız kalmasına tepki gösterirken takımının performansını, yoğun maç takvimini ve oyuncularının son durumunu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, özellikle Alanyaspor ve Kocaelispor karşılaşmalarındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Italiano, maçların ardından hakemler hakkında konuşmayı tercih etmediğini ancak iki karşılaşmada yaşanan yumruk olaylarının cezasız kalmasını kabul edilemez bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben maçtan sonra hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşırarak izliyorum, anlayamıyorum. Bunların sahada olmaması gereken, sahada kabul edilmeyen şeyler. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Bu yumruklar şu ana kadar cezasız kaldı. Başka şeyler hakkında konuşmuyorum. Mesela penaltı pozisyonları, iptal edilen goller gibi küçük diğer olaylardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Fakat yumruk çok farklı bir şey ve bu asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim."
"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Kocaelispor karşısında zorlu bir mücadeleye çıktıklarını belirten İtalyan teknik adam, milli aranın ardından oynanan maçların hazırlık süreci açısından güçlükler taşıdığını söyledi. Rakiplerinin kalitesine dikkat çeken Italiano, oyuncularının yorgunluğa rağmen önemli bir galibiyet elde ettiğini ifade etti.
Italiano, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Zaten maçtan önce konuştuğumda demiştim, bu maç bizim için çok zor olacak çünkü milli aralardan sonraki maç özellikle çok zor oluyor. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Kocaeli de gerçekten çok iyi ve kaliteli bir takım. Topladığı puanlardan bunları görebilirsiniz ve maçtan önce de endişeliydim biraz açıkçası. Neden endişeliydim? Çünkü oyuncularım cuma günü yanıma geldiklerinde aramızda 11 tane oyuncu milli takıma yollanmıştı. Fakat bunlara ve onlarla az çalışabilmeme ve yorgunluğa rağmen çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Ligde de şu anda iyi bir konumdayız ama daha başlangıç. Yolumuz çok daha uzun. Bugün çok önemli bir galibiyetti."