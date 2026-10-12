Kocaelispor maçında sakatlanmıştı: Beşiktaş'tan Vaclav Cerny'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde eden Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny’nin sağlık durumuna ilişkin siyah-beyazlı kulüpten resmî açıklama yapıldı.
Beşiktaş, tecrübeli kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sol uyluğunun arka kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Cerny'nin sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oyuncunun sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Cerny'nin tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.
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