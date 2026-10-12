Kocaelispor maçında sakatlanmıştı: Beşiktaş'tan Vaclav Cerny'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde eden Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny’nin sağlık durumuna ilişkin siyah-beyazlı kulüpten resmî açıklama yapıldı.