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Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Milot Rashica forma giyemedi. Ev sahibi Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazanarak zirve yarışını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 19.00'da başladı. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı.

İlk 6 haftanın ardından her iki takım da bu mücadeleye 12'şer puanla çıktı.

Ev sahibi Beşiktaş, zirve yarışından kopmama parolasıyla sahaya çıktı. Konuk ekip Kocaelispor ise Avrupa kupaları hedefini sürdürmeyi hedefledi.

Beşiktaş, seyircisi önünde mücadeleyi 2-1 kazandı ve puanını 15 yaptı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı - 1MAÇTAN NOTLAR (İlk yarı)

10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.

18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Sissoho'nun sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.

27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 2-1.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı - 2MAÇTAN NOTLAR (İkinci yarı)

48'inci dakikada gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Metehan Altunbaş, kale önünde topa vurmak istedi ancak kaleci Nübel araya girdi. Metehan, altıpas içinde Nübel'in kontrol edemediği ve boşta kalan meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top üst direğe çarparak auta çıktı.

51. dakikada Miretti'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada ceza yayının sağından İlhan Fakılı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Trossard'ın üst üste iki şutunda bu kez kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı - 3 İSTANBUL'DA 8'DE 8 YAPTI

Kocaelispor engelini aşan siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 8 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 21 gol atarken 4 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı - 4

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı - 5

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

MİRETTİ'DEN İLK 11 SİFTAHI

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.

Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.

OLAİTAN YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Beşiktaş, Kocaelispor'u Orkun Kökçü ve Vlahovic'in golleriyle 2-1 yendi! Dolmabahçe'de 8'de 8 yaptı - 6

MÜCADELE ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.

Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

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