Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

Kocaelispor engelini aşan siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 8 maçı da kazandı.

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

MİRETTİ'DEN İLK 11 SİFTAHI

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.

Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.

OLAİTAN YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.