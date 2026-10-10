Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia'yı 84-92 mağlup etti! Wilbekin 24 sayıyla galibiyetin yıldızı oldu
EuroLeague'in 4. haftasında Beşiktaş, İspanya deplasmanında Baskonia'yı 84-92 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. İlk periyodu 20-28 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, devre arasına 51-49 geride girmesine rağmen üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Son periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Beşiktaş, parkeden 8 sayı farkla galip ayrıldı. Scottie Wilbekin 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
EuroLeague'in 4. haftasında Beşiktaş, İspanya deplasmanında karşılaştığı Baskonia'yı 84-92 mağlup etti. Buesa Arena'da oynanan mücadelede ilk periyodu önde tamamlayan siyah-beyazlılar, devre arasına geride girmesine rağmen ikinci yarıda üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Son çeyrekte rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Beşiktaş, sezonun ikinci galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Scottie Wilbekin oldu.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: Buesa Arena
HAKEMLER: Damir Javor, Thomas Bissuel, Sergio Silva
BASKONIA: Lawson 10, Simmons 8, Steward 7, Duarte 23, Joksimovic 6, Krucs 5, Sedekerskis 2, Spagnolo, Baugh 9, Santos 4, Faried 10
BEŞİKTAŞ: Dotson 14, Dejulius 4, Morgan 3, Metecan Birsen 2, Wilbekin 24, Omoruyi 2, Brown 9, Nowell 12, Furkan Korkmaz 2, Gabriel 14, Zizic 6
1'İNCİ PERİYOT: 20-28
DEVRE: 51-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-73