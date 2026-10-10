Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia'yı 84-92 mağlup etti! Wilbekin 24 sayıyla galibiyetin yıldızı oldu

EuroLeague'in 4. haftasında Beşiktaş, İspanya deplasmanında Baskonia'yı 84-92 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. İlk periyodu 20-28 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, devre arasına 51-49 geride girmesine rağmen üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Son periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Beşiktaş, parkeden 8 sayı farkla galip ayrıldı. Scottie Wilbekin 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.