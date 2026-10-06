Beşiktaş'tan Milot Rashica açıklaması: Sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcunun MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu