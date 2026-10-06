Beşiktaş'tan Milot Rashica açıklaması: Sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama
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Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcunun MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu
Beşiktaş, Milot Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica'nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."