Beşiktaş'ta sakatlık kabusu: Kocaelispor maçına devam edemedi!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u sahasında konuk eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlıların Çek kanat oyuncusu, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Rashica'nın ardından Cerny'nin de sakatlanması, Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda yeni bir eksik ihtimalini gündeme getirdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşma 19.00'da başladı.
Mücadelenin 38. dakikasında Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Çekyalı oyuncunun yerine İlhan Fakılı oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, Rashica'nın ardından Cerny ile bir kanat oyuncusunu daha kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Ligde 8. haftada oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş, etkili bir oyuncusunu daha sakatlık nedeniyle kaybedebilir.
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