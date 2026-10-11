Beşiktaş'ta sakatlık kabusu: Kocaelispor maçına devam edemedi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u sahasında konuk eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlıların Çek kanat oyuncusu, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Rashica'nın ardından Cerny'nin de sakatlanması, Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda yeni bir eksik ihtimalini gündeme getirdi.