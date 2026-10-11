Türk Telekom, Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti! Harding'in 21 sayısıyla Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaptı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 88-63 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı. İlk yarısını 51-27 önde tamamladığı karşılaşmada başkent ekibine 21 sayıyla Harding liderlik etti. Yüzde 36 saha içi isabet oranıyla oynayan ve 17 top kaybı yapan siyah-beyazlılar ise sezonun ikinci yenilgisini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti. Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 3'te 3 yaparken siyah-beyazlılar ikinci yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Doğuş Özdemiroğlu ve Bako'nun sayılarıyla karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, ilk 6 dakikayı 16-4 önde geçti. Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle oyunda kalmaya çalışan Beşiktaş karşısında üstünlüğünü sürdüren başkent temsilcisi, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte pota altında Bankston'ı etkili kullanan Türk Telekom, Harding'in basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 29-14. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan ev sahibi ekip, periyodun bitimine 4 dakika kala McKissic'in basketiyle farkı 20 sayıya yükseltti: 41-21. Hücum ribauntlarında etkili olmasına rağmen isabet bulmakta zorlanan ve çok sayıda top kaybı yapan Beşiktaş karşısında Türk Telekom, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.
Üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında McKissic'in potaya yaptığı penetrelerle üst üste basketler bulan Türk Telekom, skoru 59-29'a taşıdı. Etkili savunmasını sürdüren ve çeyreğin kalan bölümünde Harding'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan başkent ekibi, son periyoda 70-46 önde girdi.
Temponun düştüğü son çeyrekte skor avantajını koruyan Türk Telekom, sahadan 88-63 galip ayrıldı. Beşiktaş, yüzde 36 saha içi isabet oranıyla oynadığı karşılaşmada 17 top kaybı yaptı.
Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki üçüncü maçını da kazanırken Beşiktaş ikinci mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
Türk Telekom: 88 - Beşiktaş: 63
Salon: Ankara
Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Alper Gökçebel
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 14, Ata Kahraman, McKissic 10, Lamb 2, Bako 11, Bankston 14, Taylor 2, Harding 21, Trifunovic 14, Göktuğ Baş
Beşiktaş: Berk Uğurlu 6, Wilbekin, Brown 5, Morgan 10, Gabriel 4, Zizic 9, Furkan Korkmaz 9, Dotson, Dejulius 16, Metecan Birsen, Nowell 4
1. periyot: 24-14
Devre: 51-27
3. periyot: 70-46