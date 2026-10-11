Türk Telekom, Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti! Harding'in 21 sayısıyla Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 88-63 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı. İlk yarısını 51-27 önde tamamladığı karşılaşmada başkent ekibine 21 sayıyla Harding liderlik etti. Yüzde 36 saha içi isabet oranıyla oynayan ve 17 top kaybı yapan siyah-beyazlılar ise sezonun ikinci yenilgisini aldı.