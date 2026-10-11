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Türk Telekom, Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti! Harding'in 21 sayısıyla Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaptı

Giriş Tarihi:
AA
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Türk Telekom, Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti! Harding'in 21 sayısıyla Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 88-63 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı. İlk yarısını 51-27 önde tamamladığı karşılaşmada başkent ekibine 21 sayıyla Harding liderlik etti. Yüzde 36 saha içi isabet oranıyla oynayan ve 17 top kaybı yapan siyah-beyazlılar ise sezonun ikinci yenilgisini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti. Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 3'te 3 yaparken siyah-beyazlılar ikinci yenilgisini yaşadı.

Türk Telekom-Beşiktaş maçı (AA)Türk Telekom-Beşiktaş maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Doğuş Özdemiroğlu ve Bako'nun sayılarıyla karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, ilk 6 dakikayı 16-4 önde geçti. Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle oyunda kalmaya çalışan Beşiktaş karşısında üstünlüğünü sürdüren başkent temsilcisi, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altında Bankston'ı etkili kullanan Türk Telekom, Harding'in basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 29-14. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan ev sahibi ekip, periyodun bitimine 4 dakika kala McKissic'in basketiyle farkı 20 sayıya yükseltti: 41-21. Hücum ribauntlarında etkili olmasına rağmen isabet bulmakta zorlanan ve çok sayıda top kaybı yapan Beşiktaş karşısında Türk Telekom, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında McKissic'in potaya yaptığı penetrelerle üst üste basketler bulan Türk Telekom, skoru 59-29'a taşıdı. Etkili savunmasını sürdüren ve çeyreğin kalan bölümünde Harding'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan başkent ekibi, son periyoda 70-46 önde girdi.

Temponun düştüğü son çeyrekte skor avantajını koruyan Türk Telekom, sahadan 88-63 galip ayrıldı. Beşiktaş, yüzde 36 saha içi isabet oranıyla oynadığı karşılaşmada 17 top kaybı yaptı.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki üçüncü maçını da kazanırken Beşiktaş ikinci mağlubiyetini aldı.

Türk Telekom-Beşiktaş maçı (AA)Türk Telekom-Beşiktaş maçı (AA)

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Türk Telekom: 88 - Beşiktaş: 63

Salon: Ankara

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Alper Gökçebel

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 14, Ata Kahraman, McKissic 10, Lamb 2, Bako 11, Bankston 14, Taylor 2, Harding 21, Trifunovic 14, Göktuğ Baş

Beşiktaş: Berk Uğurlu 6, Wilbekin, Brown 5, Morgan 10, Gabriel 4, Zizic 9, Furkan Korkmaz 9, Dotson, Dejulius 16, Metecan Birsen, Nowell 4

1. periyot: 24-14

Devre: 51-27

3. periyot: 70-46

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