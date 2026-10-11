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Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş-Kocaelispor maçının muhtemel 11'leri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş-Kocaelispor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Milot Rashica forma giyemeyecek. Üç sarı kartı bulunan kaptan Orkun Kökçü ise ceza sınırında. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

  • BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic.

  • KOCAELİSPOR: Serhat, Uğur Kaan, Onur, Emir, Muharrem, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.

İKİ TAKIM DA 12 PUANDA

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puanla 4. basamakta yer aldı. Beşiktaş, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

2. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. (DHA)2. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. (DHA)

TEK EKSİK RASHICA

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından uzak kalacak. Rashica, ülkesi Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanmıştı.

8. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Milot Rashica, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. (AA)8. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Milot Rashica, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. (AA)

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, yeşil-siyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. (AA)Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. (AA)

İSTANBUL'DA 7'DE 7 YAPTI

Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

12. Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig'de sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazandı. (AA)12. Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig'de sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazandı. (AA)

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

Kocaelispor, Beşiktaş karşısındaki son Süper Lig galibiyetini 6 Mart 1999'da İstanbul'da 3-0'lık skorla elde etti. (ahaber.com.tr)Kocaelispor, Beşiktaş karşısındaki son Süper Lig galibiyetini 6 Mart 1999'da İstanbul'da 3-0'lık skorla elde etti. (ahaber.com.tr)

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

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