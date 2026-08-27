Avrupa'da "Fener" alayı! Spor yazarlarından sarı-lacivertlilere övgü yağmuru: Büyük zaferler yakışır

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerin gollerini Vedat ve Brown kaydetti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin galibiyetini köşelerine taşırken "Bu güçlü kadroya ve bu güçlü oyuna Devler Ligi'nde büyük zaferler yakışır." yorumu dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek lig aşamasına katıldı
Groupama Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste önemli pozisyonlar üretti. 20. dakikada Oğuz Aydın ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 24. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti.
4 DAKİKA SONRA İKİNCİ GOL
Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 28. dakikada Archie Brown'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde oyun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
LYON'A TEK GOL YETMEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma güvenliğini önde tutan Fenerbahçe, 61. dakikada Fofana'nın golüne engel olamadı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u eleyerek 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı.
Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer almaya hak kazandı.
TFF'DEN TEBRİK
TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz." denildi.
"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA MOTİVASYON KAZANDIRACAK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandık. Camiamıza hayırlı olsun. Ülkemize de hayırlı olsun. Gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bize şampiyonluk yolunda ayrıca motivasyon kazandıracak" dedi.
Spor yazarları Fenerbahçe'nin zaferini yorumlarken İsmail Kartal ve oyuncularına övgü yağdı.
ÖMER ÜRÜNDÜL - TAKIM OYNADI ZAFERE ULAŞTI
Fenerbahçe dün gece deplasmanda tarihi bir galibiyet alarak 18 yıllık hasreti giderdi. İlk yarı taktik olarak ve oyunun kontrolü olarak her şey Fenerbahçe'nin lehineydi. Rakibe etkili atak ve hücum şansı vermediler. Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın ve arkadan yine çok iyi oynayan Brown'ın destekleriyle sol kulvar çok iyi çalıştı. Üst üste iki gol geldi. Bu çok büyük bir avantajdı. Zaten rakip de kendini bir türlü toparlayamıyordu. İkinci devre çok kritikti. Fenerbahçe yine dengeli başladı. Bilhassa Oğuz'la da çok net bir üçüncü gol fırsatı kaçtı. Sonrasında Lyon'un golü geldi. İki farklı öndeyken bilhassa zorlu deplasmanlarda bir gol yemek rakibi ateşliyor, seni de zora sokuyor. Neyse ki onların ağlara giden bir vuruşu kıl payı auta takıldı. Sonrada hakemin hatasıyla attıkları gol VAR'dan döndü. Bu maçtaki en büyük şans bana göre uzatma bölümünde rakibin maçın en net pozisyonunu kaçırmasıydı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Oğuz'un en büyük özelliği top tutabilen bir kanat forveti olması. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük eksikliği burada. Vedat Muriqi tam hazır olmamasına rağmen müthiş bir mücadele sergiledi. Kritik golün dışında da oynadığı sürede hep oyunun içinde vardı. Kante ve Guendouzi alışılmış biçimde iyi görev yaptılar. Bana göre İsmail Kartal'ın devre arasında İsmail Yüksek- Talisca değişikliğini yapması gerekirdi. Bir önemli konu da her zaman vurguluyorum,bir takım hiçbir zaman bir futbolcuya endeksli olmaz. İşte herkesin göklere çıkardığı Asensio oynamadı ama takım oynadı ve zafere ulaştı.
BÜLENT TİMURLENK - KALİTE EMEKLE BİRLEŞİNCE
Lyon tribünleri karşılarında Şampiyonlar Ligi bileti için sadece Fenerbahçe'yi değil, Olympique derbisinde Marsilya ile karşılarına çıkmış Guendouzi ve Greenwood'u da bulunca bir de ülkenin büyük ustası Kante olunca tedirgin ama oyuna etki eden bir destekle başladılar. Talisca-Vedat'lı oyunu 4-4-2 olarak okumak lazım ki, buna sebep olan Talisca'nın tembelliği. Takım onu 1 saat sırtında taşırken Fenerbahçe iki kanattaki adamlarıyla Lyon'u imha etti. Konya maçının ikinci yarısında kalesinde devleşen Ederson,bu formunu dün akşam da devam ettirirken attığı uzun isabetli topların da altını çizmek lazım. Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha kaliteli ve tecrübeli bir takım. Tek soru işareti 2-0'ın ardından ikinci yarıda enerjiyi son düdüğe kadar yayıp yayamayacaklarıydı. Kaliteyi emekle birleştirdiğinizde işte bu oyun çıkıyor ortaya. İsmail, oyuna büyük zenginlik getirdi. Top taşıdı, istasyon oldu. Onun varlığı son yarım saati kısmen kolaylaştırdı. Vedat'ın gerek goldeki kafa vuruşu ve dönen topu takibi gerekse rakip alanda yaptığı pres ve takım arkadaşlarına istasyon olması alkışlık. Elbette Greenwood tek başına bir cümleyi hak ediyor. Onun estetiği, oyun zekası Fenerbahçe'nin oyun çıtasını yükseltti. Kerem ve Asensio yoktu ama oynamayı hayal eden futbolcular için böylesine final gibi maçlar paha biçilmezdir. Oğuz Aydın, sessiz bir adam ancak Kerem ile karşılaştırdığımızda daha çok dengeli, kontrollü, iki ayağını yere sağlam basan bir profil. İsmail Kartal için Şampiyonlar Ligi bileti büyük adım. Bu sonuç Samsun deplasmanı ve Beşiktaş derbisi için de itici güç olacaktır.
MUSTAFA ÇULCU - DOĞRU ATAMA, KÖTÜ YÖNETİM
Her iki takım da önde şiddetli baskı yerine kontrollü oyunu tercih etti. Ne yaptığını ne istediğini bilen Fenerbahçe, kaleci Ederson ile savunma arkasına atılan uzun toplarla ve kanat hücumları ile gol aradı. Rakibini 4-4-2 gibi karşıladı. Kanat ortalarında Vedat Muriqi çok aktif oldu. Attığı gol, takip ve ustalıktı. Brown'ın bindirmeleri, Oğuz'un pasla beslemeleri… Bu ikilinin uyumu çok etkiliydi. 60. dakikaya kadar orta alan ve oyun kontrolü Fenerbahçe'ydi. Lyon ikinci yarı çaresiz risk aldı, öne çıktı. Savunma arkasında bıraktığı derin boşluklara atılan ara pasları Fenerbahçe değerlendiremedi. Etkisiz kalan Talisca ile 11'e 10 gibi oynayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal değişikliği tam zamanında geldi. Skriniar o kadar kötü pozisyon alıyor ki, yenilen golde hatası çok büyüktü. İsmail hocanın skoru korumak, topu önde tutmak için hamleleri doğruydu. Zor oldu ama Fenerbahçe tarih yazdı. Tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutlarım. İstanbul'un iki yakasında Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek keyif verecek. Zor maça UEFA'nın özen göstererek deneyimli 44 yaşındaki İtalyan Maurizio Mariani ve uyum içinde VAR da görev yaptığı deneyimli yurttaşı Marco Di Bello'yu ataması doğru. Ancak Mariani bu tecrübeye rağmen maçta faul standardını ve yönetim kalitesini bir türlü oturtamadı. Saçma sapan düdükler çaldı. 47'de Vedat Muriqi'in şutunda Fenerbahçe penaltı bekledi ama Niakhate'nın sağ kolu bedene yakın kapanan destek kol konumunda devam kararı doğru. Hakem sahada penaltı verse de vermese de VAR karışamaz. 71'de Athekame, Lyon'un golü öncesi Brown'a net faul yaparak topu alıyor. Bu seviye hakemler bunu nasıl sahada çözemez! VAR müdahalesi ile 2 dakika seyreder ancak doğruyu bulur… Anlamış değilim! Bu kadar tecrübeye rağmen sahada güçlü bir hakem profili yoktu.
EMRE BOL - ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN
Açıkça söylemek gerekirse çok korktuğum bir karşılaşmaydı. Asensio ve Kerem'in yokluğunda İsmail Kartal'ın hangi oyuncularla sahaya çıkacağını merak ediyordum. Ama hoca öyle bir Oğuz Aydın hamlesi yaptı ki resmen şapkadan tavşan çıkardı. Oğuz ilk yarıda Kante'yle beraber muhteşem performans gösterdi. Ya Vedat'a ne demeli? Resmen top bizdeyken santrfor, rakipteyken stoper gibi oynadı. Lukaku acaba böyle bir performansı nasıl kesecek?
Talisca dışında herkesin ya mükemmel oynadığını ya da mükemmel mücadele ettiğini söyleyelim. İkinci yarı Fransız ekibinin öne çıkmasıyla geçiş oyununa geçtik. Geçişlerde hem Greenwood'la hem de Oğuz'la pozisyonlarda bulduk. Lakin çok kolay harcadık. Fenerbahçe, Lyon'a göre daha yaşlı bir takım. Zaten oyunun sonlarına doğru fiziksel olarak iyice düştük. Lyon'un golünden sonra gereksiz yere panik yapmadık ama bu anlarda çok pozisyon verdik. İşte bunun için geçişte yakaladıklarımızı atmalıydık. Ederson'u da es geçmeyelim. Kurtardıklarıyla Şampiyonlar Ligine giriş biletini cebe attık. 18... Yazıyla on sekiz yıl sonra... Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde... Allah'a şükürler olsun. İsmail Kartal yaptığı değişiklerle tam puan aldı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE AİT OLDUĞU LİGDE!
Fenerbahçe, Lyon'u yenip 17 sezon sonra (18 yıl sonra) Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırırken; her futbolcusunun formasından yılların özleminin teri aktı. Helal olsun Fenerbahçeli futbolculara. Tarih böyle yazılır işte! Ederson'dan Vedat Muriç'e kadar sahadaki tüm sarı-lacivertli oyuncular, Groupama Stadı'nın zeminine bir destanın ayak izlerini bıraktı. Maça harika başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu iki güzel golle Lyon tribünlerinin ve Fonseca'nın öğrencilerinin direncini kırdı. Maç boyunca savunmayı da hücumu da müthiş yapan bir Fenerbahçe vardı sahada. Tolisso, Fofana ve Openda'nın pas bağlantılarını çok iyi kestik. Lyon'un silahlarını susturunca ilk yarıda güle oynaya iki gol bulan bir Fenerbahçe vardı sahada. İlk golde Vedat Muriç'in topa hükmedişi gerçekten jeneriklikti. Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın'ın da bu goldeki şahane asistini unutmamak lazım. Brown'un golü de tam bir santrfor vuruşuydu. Savunmamızın önünde oynayan Kante ve Guendouzi hem süpürücü, hem de iz sürücü gibi mücadele etti. Ake ve Skriniar da Lyon hücumcularına göz açtırmadı. Lyon'un ikinci yarıda üzerimize gelip, skor üretmek için baskı kuracağını biliyorduk. Öyle de oldu zaten. Ama bu bölümde oyunu soğutup, çok iyi savunma yapmaya devam ettik. Bu arada hızlı geçişlerle Lyon kalesinde Oğuz Aydın; Guendouzi ve Vedat ile gollük pozisyonlar yakaladık. Lyon ümitsizce yaptığı hücumlardan sadece bir gol çıkarabildi. Kalecimiz Ederson maç genelinde pantervari kurtarışlar yaptı. Harikasın Ederson! Dün Fenerbahçe tarih yazdı. Lyon'u Groupama'da yenmek öyle kolay iş değil. Futbol gerçekleri ve futbol adaleti dün tecelli etti. Fenerbahçe'nin değil de Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi büyük haksızlık olurdu. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha güçlü bir takım. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha iyi futbol oynayan bir takım. Artık tek gerçek var. O da 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Fenerbahçemiz, Şampiyonlar Ligi'nde! Fenerbahçemiz ait olduğu ligde! İlk etapta Şampiyonlar Ligi'nde tam 8 maç oynayacak Fenerbahçe. İnşallah bu sekiz maçtan sonra devamı da gelir Fenerbahçe için. Neden olmasın. Bu güçlü kadroya ve bu güçlü oyuna Devler Ligi'nde büyük zaferler yakışır. Türk futbolu, Avrupa'da çağ atladı diyebiliriz. Yıllar sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz! Şampiyonlar Ligi'nde yolunuz açık olsun Fenerbahçe ve Galatasaray! Bugün saat 19:00'da çekilecek kura ile Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kurbanları belli olacak! Tebrikler Fenerbahçe! Tebrikler Aziz Yıldırım! Tebrikler İsmail Kartal!