Canlı anlatım: Beşiktaş - Kauno Zalgiris

Beşiktaş, Litvanya deplasmanından tur biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor. (AA)

BİR YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE

Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine son vermek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele eden Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada bitirerek defteri kapatmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti.