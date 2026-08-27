-°C
CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Dev rakipler kapıda: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Dev rakipler kapıda: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün Monako'da TSİ 19.00'da yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek. Aynı ülke takımları karşılaşamayacağı için iki temsilcimiz birbirine rakip olamayacak. Lig aşaması 8 Eylül'de başlayıp 27 Ocak 2027'de sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.

Bu görsel ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.Bu görsel ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. "Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kura ile belirlenecek. (ahaber.com.tr)Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kura ile belirlenecek. (ahaber.com.tr)

BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞMA İHTİMALLERİ YOK

Fenerbahçe ve Galatasaray her torbadan 2'şer rakiple karşılaşacak. İki temsilcimizin lig aşamasında birbirleriyle karşılaşma ihtimali ise bulunmuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kura ile belirlenecek. (AA)Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kura ile belirlenecek. (AA)

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1.TORBA

  • PSG

  • Bayern Münih

  • Real Madrid

  • Liverpool

  • Inter

  • Manchester City

  • Arsenal

  • Barcelona

  • Atletico Madrid

Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada yer alıyor. (ahaber.com.tr)Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada yer alıyor. (ahaber.com.tr)

2.TORBA

  • Aston Villa

  • Manchester United

  • Borussia Dortmund

  • Roma

  • Sporting

  • Porto

  • Club Brugge

  • PSV

  • Real Betis

Temsilcilerimiz lig aşamasında 8'er rakiple karşılaşacak. (AA)Temsilcilerimiz lig aşamasında 8'er rakiple karşılaşacak. (AA)

3.TORBA

  • Feyenoord
  • Lille
  • Napoli
  • RB Leipzig
  • Villarreal
  • Shakhtar Donetsk
  • Galatasaray
  • Fenerbahçe
  • Bodo Glimt

Devler Ligi'nde yeni sezonun fikstürü kura sonrası netleşecek. (AA)Devler Ligi'nde yeni sezonun fikstürü kura sonrası netleşecek. (AA)

4.TORBA

  • Viking

  • Slavia Prag

  • Slovan Bratislava

  • Stuttgart

  • AEK

  • LASK Linz

  • Como

  • Lens

  • Sabah

Devler Ligi'nde temsilcilerimizi zorlu rakipler bekliyor. (AA)Devler Ligi'nde temsilcilerimizi zorlu rakipler bekliyor. (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

- 1. Hafta: 8-10 Eylül

- 2. Hafta: 13-14 Ekim

- 3. Hafta: 20-21 Ekim

- 4. Hafta: 3-4 Kasım

- 5. Hafta: 24-25 Kasım

- 6. Hafta: 8-9 Aralık

- 7. Hafta: 19-20 Ocak 2027

- 8. Hafta: 27 Ocak 2027

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Dev rakipler kapıda: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

  • Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

  • Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

  • Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

  • Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

  • Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

Avrupada Fener alayı!Avrupada Fener alayı! AVRUPA'DA "FENER" ALAYI!

Millilerden Avrupa'da gövde gösterisi! Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
Sonraki Haber
Millilerden Avrupa'da gövde gösterisi! Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın