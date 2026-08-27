Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Dev rakipler kapıda: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün Monako'da TSİ 19.00'da yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek. Aynı ülke takımları karşılaşamayacağı için iki temsilcimiz birbirine rakip olamayacak. Lig aşaması 8 Eylül'de başlayıp 27 Ocak 2027'de sona erecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. "Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.
BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞMA İHTİMALLERİ YOK
Fenerbahçe ve Galatasaray her torbadan 2'şer rakiple karşılaşacak. İki temsilcimizin lig aşamasında birbirleriyle karşılaşma ihtimali ise bulunmuyor.