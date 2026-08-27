Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Dev rakipler kapıda: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. "Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.