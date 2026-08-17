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Vlahovic'in lisansı ne zaman çıkacak? Beşiktaş Başkanı Adalı açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vlahovic'in lisansı ne zaman çıkacak? Beşiktaş Başkanı Adalı açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk sözleşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisans durumuna değinen Adalı, “Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak” dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk sözleşmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic'in lisans işlemleriyle ilgili son durumu da paylaştı.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan gelecek iznin beklendiğini belirten Başkan Adalı, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak" ifadelerini kullandı.

İzin sürecinin tamamlanmasının ardından Vlahovic'in lisans işlemlerinin sonuçlandırılması bekleniyor.

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