Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın savunma arkasına pasıyla son çizgiye inen Orkun Kökçü'nün dar açıdan yaptığı plase vuruşta top, kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Amir Murillo şans bekledi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Oh'u kulübeye çekerken, ilk 11'de Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.