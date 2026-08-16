Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Vaclav Cerny’nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. İşte maçta yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Junior Olaitan'ın ceza sahası dışı sağ tarafından topu havalandırarak savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Vaclav Cerny, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında arka direkte hareketlenen Cerny'nin, altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moldovan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
(İKİNCİ YARI)
51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Vaclav Cerny geçti. Bu oyuncunun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.