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Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Vaclav Cerny’nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. İşte maçta yaşananlar…

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Junior Olaitan'ın ceza sahası dışı sağ tarafından topu havalandırarak savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Vaclav Cerny, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında arka direkte hareketlenen Cerny'nin, altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moldovan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 2

(İKİNCİ YARI)

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Vaclav Cerny geçti. Bu oyuncunun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 3

68. dakikada Eyüpspor yarı alanında top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın savunma arkasına pasıyla son çizgiye inen Orkun Kökçü'nün dar açıdan yaptığı plase vuruşta top, kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 4

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Amir Murillo şans bekledi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Oh'u kulübeye çekerken, ilk 11'de Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 5

TROSSARD İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'de görevlendirdi.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına eflatun-sarılılar karşısında çıktı.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 6

AGBADOU, FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.

Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 7

DOLMABAHÇE'DE NECİP UYSAL'A VEDA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Eyüpspor ile oynanan sezonun ilk lig mücadelesi öncesinde profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyen Necip Uysal, maç öncesi eşi ve çocuklarıyla birlikte sahaya çıktı.

Başkan Serdal Adalı, emektar oyuncuya kendisiyle özdeşen 20 numaralı formasını takdim ederken takım kaptanı Orkun Kökçü de çiçek takdiminde bulundu. Necip Uysal, oyuncular ve teknik ekiple saha kenarında fotoğraf çekildikten sonra taraftarların isteğini kırmayarak tribünlere giderek üçlü çektirdi.

Kartal perdeyi galibiyetle açtı! Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor - 8

TARAFTARDAN OYUNCULARA DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolculara destek verdi.

Taraftarlar, ısınma bölümünde tribünlere tek tek çağırdıkları oyunculara destekte bulundu.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Necip Uysal yeşil sahalara veda ediyor
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