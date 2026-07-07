Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Alexander Nübel'in hem kulübü hem de kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı. Alman kaleci, sağlık kontrolleri ve transfer işlemlerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecek.
Yeni sezon öncesi kaleci transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş, uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
ALEXANDER NÜBEL BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması amacıyla bu akşam İstanbul'a geliyor.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."