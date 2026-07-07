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Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Alexander Nübel'in hem kulübü hem de kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı. Alman kaleci, sağlık kontrolleri ve transfer işlemlerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecek.

Yeni sezon öncesi kaleci transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş, uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor - 1

ALEXANDER NÜBEL BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması amacıyla bu akşam İstanbul'a geliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor - 2

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor - 3

BAYERN MÜNİH İLE GÖRÜŞMELER ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Transfer sürecinde Beşiktaş ile Bayern Münih arasında bonservis pazarlıkları yürütüldü. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından siyah-beyazlı ekip resmi süreci başlattı.

Transferin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor - 4

ALEXANDER NÜBEL'İN TRANSFER SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Alman Milli Takımı kadrosunda da yer alan Alexander Nübel'in Beşiktaş kariyerine kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Kulüpler arasında bonservis bedeline ilişkin resmi rakam ise henüz paylaşılmadı.

Beşiktaş'tan Alexander Nübel açıklaması: Alman kaleci bu akşam İstanbul'a geliyor - 5

ALEXANDER NÜBEL TRANSFERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Alexander Nübel istanbul'a ne zaman geliyor?

Beşiktaş'ın açıklamasına göre Alman kaleci bu akşam İstanbul'a gelecek.

ALEXANDER NÜBEL HANGİ HAVALİMANINA İNECEK?

Oyuncuyu taşıyan uçak saat 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

ALEXANDER NÜBEL SAĞLIK KONTROLÜNDEN NE ZAMAN GEÇECEK?

Sağlık kontrollerinin oyuncunun İstanbul'a gelişinin ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ALEXANDER NÜBEL TRANSFERİ RESMİLEŞTİ Mİ?

Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Transfer, sağlık kontrolleri ve resmi imzaların ardından tamamlanacak.

✅ Beşiktaş prensip anlaşmasını resmen açıkladı.

✅ Alexander Nübel bu akşam İstanbul'a geliyor.

✅ Uçağın iniş saati: 19.45

✅ İniş noktası: Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

✅ Sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci başlayacak.

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