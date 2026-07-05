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Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! İmzalar 2030'a kadar atıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! İmzalar 2030'a kadar atıldı

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Clermont ile anlaşmaya varılan genç futbolcuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! İmzalar 2030'a kadar atıldı - 1

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadeleri yer aldı.

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