Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! İmzalar 2030'a kadar atıldı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Clermont ile anlaşmaya varılan genç futbolcuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadeleri yer aldı.