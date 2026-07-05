31 yaşındaki Trossard kariyerinde Genk, Westerlo ve Brighton formalarını da giydi. Hızı, teknik kapasitesi ve çok yönlü hücum özellikleriyle tanınan deneyimli oyuncunun transferine ilişkin resmi açıklamanın Dünya Kupası sonrasında yapılması bekleniyor. Ancak şu ana kadar Beşiktaş veya Arsenal cephesinden transferi doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

2023 yılının ocak ayında Arsenal'e transfer olan Leandro Trossard, geride kalan sezonda İngiliz ekibiyle 50 resmi maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 10 da asist yaptı.

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Leandro Trossard Beşiktaş'a transfer oldu mu?

Hayır. Transfer henüz resmiyet kazanmadı. İngiliz basınında tarafların anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın ödeyeceği bonservis ne kadar?

Haberlere göre Arsenal'e 18 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro ödenmesi planlanıyor.

Trossard ile kaç yıllık sözleşme yapılacak?

İddiaya göre Belçikalı futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro maaş teklif edildi.

Leandro Trossard geçen sezon kaç gol attı?

Trossard, Arsenal formasıyla geçen sezon çıktığı 50 resmi maçta 8 gol atıp 10 asist yaptı.