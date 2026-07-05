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Beşiktaş Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın! Dünya Kupası sonrası imza iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın! Dünya Kupası sonrası imza iddiası

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile anlaşma sağladı. İddiaya göre transferin Dünya Kupası'nın ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Avrupa futbolunda ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı ekip, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın! Dünya Kupası sonrası imza iddiası - 1

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

The Athletic'in haberine göre Beşiktaş, deneyimli kanat oyuncusunun bonservisi için Arsenal'e toplam 20 milyon euro ödeyecek. Bu bedelin 18 milyon eurosunun garanti, 2 milyon eurosunun ise bonuslardan oluşacağı ifade edildi.

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Beşiktaş Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın! Dünya Kupası sonrası imza iddiası - 2

TROSSARD'A 3 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcuya yıllık 7 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda bulunan Trossard ile turnuvanın sona ermesinin ardından resmi imzaların atılmasının beklendiği aktarıldı.

Beşiktaş Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın! Dünya Kupası sonrası imza iddiası - 3

ARSENAL PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

2023 yılının ocak ayında Arsenal'e transfer olan Leandro Trossard, geride kalan sezonda İngiliz ekibiyle 50 resmi maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 10 da asist yaptı.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLER BULUNUYOR

31 yaşındaki Trossard kariyerinde Genk, Westerlo ve Brighton formalarını da giydi. Hızı, teknik kapasitesi ve çok yönlü hücum özellikleriyle tanınan deneyimli oyuncunun transferine ilişkin resmi açıklamanın Dünya Kupası sonrasında yapılması bekleniyor. Ancak şu ana kadar Beşiktaş veya Arsenal cephesinden transferi doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Beşiktaş Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın! Dünya Kupası sonrası imza iddiası - 4

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Leandro Trossard Beşiktaş'a transfer oldu mu?

Hayır. Transfer henüz resmiyet kazanmadı. İngiliz basınında tarafların anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın ödeyeceği bonservis ne kadar?

Haberlere göre Arsenal'e 18 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro ödenmesi planlanıyor.

Trossard ile kaç yıllık sözleşme yapılacak?

İddiaya göre Belçikalı futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro maaş teklif edildi.

Leandro Trossard geçen sezon kaç gol attı?

Trossard, Arsenal formasıyla geçen sezon çıktığı 50 resmi maçta 8 gol atıp 10 asist yaptı.

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