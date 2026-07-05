Beşiktaş Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın! Dünya Kupası sonrası imza iddiası
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile anlaşma sağladı. İddiaya göre transferin Dünya Kupası'nın ardından resmiyet kazanması bekleniyor.
Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Avrupa futbolunda ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı ekip, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ile anlaşma sağladı.
İNGİLİZ BASINI DUYURDU
The Athletic'in haberine göre Beşiktaş, deneyimli kanat oyuncusunun bonservisi için Arsenal'e toplam 20 milyon euro ödeyecek. Bu bedelin 18 milyon eurosunun garanti, 2 milyon eurosunun ise bonuslardan oluşacağı ifade edildi.
TROSSARD'A 3 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcuya yıllık 7 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda bulunan Trossard ile turnuvanın sona ermesinin ardından resmi imzaların atılmasının beklendiği aktarıldı.