Derbi mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: "Bu Türk futbolu için facia"

Bir basın mensubunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da hakemden şikayetçi olduğu yönündeki ifadesine Yalçın "O neyden şikayetçi? 3 senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikayetçi?" diye cevap verdi. Oyunun ilk yarısında istediklerini ortaya koyamadıklarını ifade eden Yalçın, "Maçın ilk yarısında oyunu oturtamadık. Galatasaray merkez orta sahada baskı yapınca oyunu kurmakta zorlandık. İkinci yarıya çok iyi başladık. İkinci yarıya ön alanda baskı yapalım, rakip yarı alana yıkalım mantığındaydık. Oyunun bütününe baktığımızda maçın büyük bölümü bizim üstünlüğümüzle geçti. Gol bulabilirdik." şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ MAÇ HAKEMLİK ADINA BÜYÜK SKANDALDIR" Hakemin kararlarını sert şekilde eleştiren Yalçın, şunları aktardı: "Son bölümde rakip yerden kalkmadı. Sürekli zaman geçirmeye çalışan oyuncuları vardı. Vakit geçirip maçı bitirmeyi planladılar, bunu anlayışla karşılarım, normal ama hakemlerin kuralları uygulamamasını normal karşılayamam. Bana El Bilal'in pozisyonunda, Orkun'un pozisyonunda kuralı uyguluyorsun ama burada uygulamıyorsun. Bu çok büyük bir yanlıştır. Futbolun içine televizyon sokarsan VAR'daki arkadaşlar maçın kaderini etkileyebilir. Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır. 20. dakikadaki Sane'nin pozisyonu uzayda oynasan kımızı kart verilir. Bu yüzden maçı kaybettik demiyorum, çocuklar 100 dakika maç yapıyor. Ben zaten şampiyonluğa oynamıyorum ama sen niye benim geleceğimi etkiliyorsun. Herkes işini en doğru şekilde yapmalı." Maçın hakemi Ozan Ergün'ün derbiye son anda atandığını ifade eden Yalçın, "Ozan Ergün'ün son dakika atandığını biliyorum. Hakem hatalarından yakınan biziz, kaybeden de biziz. Rakip hiç kaybetmiyor bize karşı. Samsun maçında VAR çağırdı penaltı ver diye, adam bakıp penaltıyı iptal etti. Kayseri maçında oyuncu elle temas ediyor VAR devreye girmiyor. Hadi bu sene önemli değil ama seneye ne olacak. Seneye şampiyonluk hedefimiz diyoruz. Böyle şampiyonluğa nasıl oynayacağız. Maçı kaybettiğim için sinirli değilim ama bu şekil olmaz. Sen kuralları uygula kim yenerse yensin, sen ona karışma. Bizim canımız yandı." değerlendirmesinde bulundu.