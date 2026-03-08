Derbi mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: "Bu Türk futbolu için facia"
Trendyol Süper Lig derbisinde Beşiktaş, Galatasaray’a 1-0 yenildi. Maç sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, hakem kararlarını sert şekilde eleştirerek özellikle Leroy Sane’nin kırmızı kart pozisyonuna dikkat çekti. Yalçın, kuralların tutarsız uygulanmasının Türk futbolu için büyük sorun yarattığını vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, nefes kesen bir derbide karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti.
Maçta tek gol, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'den gelirken, sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Oyunun ilk bölümü iyi geçmedi. İyi oynamadık ilk yarıyı, rakip de iyi oynamadı. 20. dakikada kırmızı kart pozisyonu var. Onun haricinde çok göze batan bir şey yoktu. İkinci yarı iyi başladık ve kontrolü ele aldık. Rakip kırmızı kart gördü. Sonra daha baskın oyun oynadık. Pozisyonlarımız da vardı, oyunu kurtarabilirdik ama şanssızlık mı desem becerisizlik mi desem.. Bir mağlubiyet aldık, derbiyi iç sahada kaybetmek bizi üzüyor. Oyuncularımız da üzüldü. Bundan sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN'DAN SERT ELEŞTİRİ: "HAKEMLER VE VAR TÜRK FUTBOLUNU TEHLİKEYE ATIYOR"
Hakem kararlarının maçtan maça değiştiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:
"Maçı kaybetmeyi hakeme bağlamak istemiyorum ama 20. dakikada Sane'nin kırmızı kart pozisyonu var. Buna dünyada kırmızı kart vermeyecek hakem var mı çok merak ediyorum. Rıdvan'a yaptığı kırmızı kart pozisyonu, ilk yarıdakinin yüzde 50'si kadar hafif. Sarı kartla geçiştirdi, oyuncu da teşekkür etti. O da biliyor çünkü kırmızı kart olduğunu. VAR'daki arkadaşlar yoklar. Trabzon'da, Fenerbahçe maçında var o arkadaşlar ama burada yoklar. Kimsenin böyle şeye ihtiyacı olmasın. Maç yapıyoruz, aslan gibi çıkıp oynayalım. Bir taraf kazanacak zaten. Osimhen'in ikinci sarı kartı var. Oyuncular kural olarak bunun ikinci sarı kart olduğunu söylüyor hakeme. Kuraldan dolayı Orkun'a sarı kart veriyor. Bizim oyuncular 'Kural gereği sarı kart görmesi lazım' diyor ama hakem pozisyona bakmıyor bile. Çok da konuşulacak bir şey yok. 20. dakikada rakip atılsa belki yine yenemezdik o ayrı bir koru. Hakemler ve VAR, kuralı uygulamak için buradalar. Biz zaten ligde yokuz, puan olarak gerideyiz. Türk futbolunun geleceği açısından bu büyük bir sorun. Buna bir facia diyebiliriz. Bu oyun kurallarla oynanan bir oyun. Hakemler de kuralı uygulamak için varlar. Kurallar bana başka öbürüne başka olunca böyle diyaloglar çıkıyor. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, kazanacağım maçta berabere kalıyorum. Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Bu maçta kural yok mu? Yorumcuyken, 'Yabancı VAR'a, hakeme ne gerek var' diyordum ama Türk futbolunun gittiği durum çok da sağlıklı değil."