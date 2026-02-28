CANLI YAYIN

Beşiktaş deplasmanda hata yapmadı! Kartal Körfez engelini tek golle aştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Sergen Yalçın yönetiminde çıkışını sürdüren siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou’nun kaydettiği tek golle Körfez engelini aşarak puanını 46’ya yükseltti. İşte maçta yaşananlar…

Trendyol Süper Lig 24. Hafta Kocaelispor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşma Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da Anıl Usta görev aldı.

Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla galip geldi.

Siyah-beyazlıların ve maçın tek golünü 52'nci dakikada Emmanuel Agbadou kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya yükseltti ve 4'üncü sıradaki yerini korudu. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

17. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Agyei çizgiye indi ve topu ceza sahasına orta yaptı. Savunmada Ndidi araya girdi ve top kaleci Ersin'de kaldı.

28. dakikada konuk takım sağdan Cengiz ile köşe vuruşu kullandı. Arka direkte savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Agbadou kaleyi düşündü ancak şut üstten auta çıktı.

32. dakikada soldan atak geliştiren konuk ekipte topu taşıyan Rıdvan kale sahasına orta yaptı. Ön direğe hareketlenen Hyeon-Gyu Oh'nun vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.

(İKİNCİ YARI)

52. dakikada sağdan köşe vuruşu kullanan Vaclav Cerny'nin ortasında arka direkte yükselen Agbadou kafa vuruşunu yaparak topu kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gönderdi. 0-1

62. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa yükselen Serdar Dursun kafayla arka bölgeye gönderdi. Agyei'nin penaltı noktasının solunda indirdiği topla buluşan Darko Churlinov'un şutunda top savunmadan sekerken sol çaprazda Balogh'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel giderek dışarı çıktı.

72. dakikada Kocaelispor'un çıkarken kaptırdığı topla atak başlatan Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'ndan pası alan Hyeon-Gyu Oh hızla topu soldan merkeze taşıdı ve savunma arkasına sarkan Cerny'e gönderdi. Merkezden ceza sahasına giren Cerny penaltı noktasının solundan çok sert şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Rashica'nın indirdiği topla merkezden ceza sahasına giren Olaitan, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Olaitan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta Gökhan gole izin vermedi.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo, Devrim Şahin,Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Göztepe'yi 4-0 yendikleri maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi.

Sarı kart cezalısı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı.

KOCAELİSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor ise Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Tayfur Bingöl, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlı ekipte yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Churlinov, Furkan Gedik,Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.

Teknik direktör Selçuk İnan, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybettikleri müsabakaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. İnan, sakatlığı bulunan Petkovic'in yerine Serdar Dursun'u, kart cezalısı Haidara'nın yerine Dijksteel'i sahaya sürerken, Rivas'ın yerine Keita'yı, ileri uçta ise Churlinov'un yerine Tayfur Bingöl'ü tercih etti.

CANDAN DUMANLI İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde, vefat eden A Milli Takım ile MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu ve teknik direktör Candan Dumanlı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Takımlar sahaya "1-7 Mart Yeşilay Haftası" ve "Geleceğin garantisi vergilerinizdir. Vergi Haftası kutlu olsun" pankartlarıyla çıktı.

📅 Tarih: 28 Şubat Cumartesi

⏰ Saat: 16.00

🏟️ Stadyum: Turka Kocaeli Stadyumu

🎙️ Hakem: Cihan Aydın

📺 Yayın: beIN Sports 1

Siyah-beyazlılar 43 puanla 4. sırada yer alırken, Körfez temsilcisi 30 puanla 8. basamakta bulunuyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

Takım O G B M Puan Sıra
Beşiktaş 23 12 7 4 43 4
Kocaelispor 23 8 6 9 30 8
  • Beşiktaş son 15 resmi maçta yenilmedi.
  • Kocaelispor iç sahada 21 puan topladı.
Sıra Takım Puan
1 Galatasaray -
2 Fenerbahçe -
3 - -
4 Beşiktaş 43
5 - -
6 - -
7 - -
8 Kocaelispor 30

(Beşiktaş derbi öncesi hata yapmak istemiyor.)

🚑 EKSİKLER VE CEZA SINIRI

Beşiktaş'ta Eksikler

  • Orkun Kökçü (cezalı)
  • Emirhan Topçu (sakat)
  • El Bilal Toure (sakat)

🟡 Ceza sınırında: Salih Uçan

Teknik direktör Sergen Yalçın kart cezası nedeniyle kulübede olmayacak.

KOCAELİSPOR'DA EKSİKLER

  • Mateusz Wieteska (sakat)
  • Massadio Haidara (cezalı)
  • Aleksandar Jovanovic (durumu maç saatinde netleşecek)

Teknik direktör: Selçuk İnan

🔥 FORMDA İSİM: HYEON-GYU OH

Hyeon-gyu Oh, son 3 maçta 3 gol attı. Devre arasında takıma katılan Güney Koreli forvet, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı konumunda.

İstatistik Toplam
Oynanan Maç 41
Beşiktaş Galibiyet 24
Kocaelispor Galibiyet 5
Beraberlik 12
Beşiktaş Gol 82
Kocaelispor Gol 40

📍 KOCAELİ'DE OYNANAN MAÇLAR:

  • Beşiktaş: 10 galibiyet
  • Kocaelispor: 3 galibiyet
  • 7 beraberlik

Kocaelispor'un son galibiyeti 6 Mart 1999'da geldi.

🎯 KRİTİK BAŞLIKLAR

  • Beşiktaş 16 sezon sonra Kocaeli deplasmanında
  • Siyah-beyazlılar 4 aydır yenilmiyor
  • Derbi öncesi moral arıyor
  • Kocaelispor iç saha avantajına güveniyor

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Kocaelispor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

  • 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da.

Hangi kanalda yayınlanacak?

  • beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta kimler? eksik?

  • Orkun Kökçü (cezalı), Emirhan Topçu ve El Bilal Toure (sakat).

Son maçta kim kazandı?

  • Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.

