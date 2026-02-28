Beşiktaş deplasmanda hata yapmadı! Kartal Körfez engelini tek golle aştı

(İKİNCİ YARI) 52. dakikada sağdan köşe vuruşu kullanan Vaclav Cerny'nin ortasında arka direkte yükselen Agbadou kafa vuruşunu yaparak topu kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gönderdi. 0-1 62. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa yükselen Serdar Dursun kafayla arka bölgeye gönderdi. Agyei'nin penaltı noktasının solunda indirdiği topla buluşan Darko Churlinov'un şutunda top savunmadan sekerken sol çaprazda Balogh'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel giderek dışarı çıktı. 72. dakikada Kocaelispor'un çıkarken kaptırdığı topla atak başlatan Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'ndan pası alan Hyeon-Gyu Oh hızla topu soldan merkeze taşıdı ve savunma arkasına sarkan Cerny'e gönderdi. Merkezden ceza sahasına giren Cerny penaltı noktasının solundan çok sert şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti. 90+2. dakikada Rashica'nın indirdiği topla merkezden ceza sahasına giren Olaitan, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Olaitan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta Gökhan gole izin vermedi.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo, Devrim Şahin,Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu görev bekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Göztepe'yi 4-0 yendikleri maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi. Sarı kart cezalısı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı.

KOCAELİSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK Kocaelispor ise Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Tayfur Bingöl, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı. Yeşil-siyahlı ekipte yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Churlinov, Furkan Gedik,Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı. Teknik direktör Selçuk İnan, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybettikleri müsabakaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. İnan, sakatlığı bulunan Petkovic'in yerine Serdar Dursun'u, kart cezalısı Haidara'nın yerine Dijksteel'i sahaya sürerken, Rivas'ın yerine Keita'yı, ileri uçta ise Churlinov'un yerine Tayfur Bingöl'ü tercih etti.