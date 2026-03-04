CANLI YAYIN

Beşiktaş evinde doludizgin! Kartal çeyrek finale uçtu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği ve A Haber’in naklen, şifresiz yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu’nda Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncularının golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İşte mücadelede yaşananlar…

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen üstlendi.

Mücadelenin başlarında topa daha çok sahip olan taraf Beşiktaş olurken, konuk Çaykur Rizespor da hızlı ataklarla gol aradı. İlk 20 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli gol pozisyonu üretemedi. Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş açtı.

Agbadou'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murillo, yaptığı sert vuruşla 27'nci dakikada takımını öne geçirdi: 1-0.

Golün ardından iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 39'uncu dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica ortasını yaptı. Rakibinden önce topu önüne alan Salih Uçan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Beşiktaş, 42'nci dakikada bir gol daha buldu. Orkun'un uzak mesafeden şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Pozisyonu takip eden Oh, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı da oldukça tempolu başladı. Konuk Çaykur Rizespor, 55'inci dakikada penaltı kazandı ancak VAR'da yapılan incelemenin ardından karar iptal edildi. 66'ncı dakikada konuk ekip gole yaklaştı.

Papanikolaou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi. 81'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Mustafa Hekimoğlu, kaleci Erdem'e yaptığı baskı sonrasında topu Cengiz'e kazandırdı.

Cengiz'in yerden içeri çevirdiği topu Kartal Kayra yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 4-0. Konuk ekip 85'inci dakikada farkı 3'e indirdi. Ersin'in hatalı pasında araya giren Papanikolaou topu boş ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

22. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Pierrot'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Agbadou'nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Pierrot'un pasında Augusto, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

38. dakikada sağ kanattan Rashica'nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada ceza sahasının sağından Morillo'nun yerden içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Orkun Kökçü ıskaladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda savunmada Emir Ortakaya çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada ceza sahasının sağında Augusto, Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın pozisyonu izleyen Sağlam, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

73. dakikada sağ taraftan Murillo'nun yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatasında araya giren Mustafa Hekimoğlu'nun dokunduğu top Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın sağından içeri çevirdiği topu kale önünde Kartal Kayra Yılmaz filelerle buluşturdu. 4-0

85. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatasında ceza sahası içinde araya giren Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-1

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başına döndü.

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyememişti. Orkun Kökçü ise bir maç aranın ardından Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini aldı.

MAÇ ÖNCESİNDE BANDO GÖSTERİSİ

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında bando gösterisi gerçekleştirdi.

Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından önce sergiledikleri performansla alkış aldı.

SALİH UÇAN, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı. Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.

Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi.Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.

123. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşmadan önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.

Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi.

