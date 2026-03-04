Beşiktaş evinde doludizgin! Kartal çeyrek finale uçtu

SALİH UÇAN, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı. Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.

Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi.Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.