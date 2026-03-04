Beşiktaş evinde doludizgin! Kartal çeyrek finale uçtu
Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği ve A Haber’in naklen, şifresiz yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu’nda Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncularının golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İşte mücadelede yaşananlar…
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen üstlendi.
Mücadelenin başlarında topa daha çok sahip olan taraf Beşiktaş olurken, konuk Çaykur Rizespor da hızlı ataklarla gol aradı. İlk 20 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli gol pozisyonu üretemedi. Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş açtı.
Agbadou'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murillo, yaptığı sert vuruşla 27'nci dakikada takımını öne geçirdi: 1-0.
Golün ardından iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 39'uncu dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica ortasını yaptı. Rakibinden önce topu önüne alan Salih Uçan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Beşiktaş, 42'nci dakikada bir gol daha buldu. Orkun'un uzak mesafeden şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Pozisyonu takip eden Oh, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısı da oldukça tempolu başladı. Konuk Çaykur Rizespor, 55'inci dakikada penaltı kazandı ancak VAR'da yapılan incelemenin ardından karar iptal edildi. 66'ncı dakikada konuk ekip gole yaklaştı.