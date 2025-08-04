Beşiktaş Mehdi Taremi ile anlaştı! Kartal'dan forvete bomba takviye
Beşiktaş, Inter’in İranlı golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı. İtalyan basınına göre Inter iki yıl daha sözleşmesi olan yıldızının gidişine izin verecek. İşte detaylar...
Beşiktaş, golcü takviyesi yapmak üzere Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.
İRANLI GOLCÜ İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI
Siyah-Beyazlılar, oyuncu ile temasa geçti. Corriere dello Sports'un haberine göre Serdal Adalı yönetimi, İranlı golcü ile prensipte anlaşma sağladı.
INTER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.