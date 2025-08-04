Beşiktaş Mehdi Taremi ile anlaştı! Kartal’dan forvete bomba takviye

Beşiktaş, golcü takviyesi yapmak üzere Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.

İRANLI GOLCÜ İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Siyah-Beyazlılar, oyuncu ile temasa geçti. Corriere dello Sports'un haberine göre Serdal Adalı yönetimi, İranlı golcü ile prensipte anlaşma sağladı.

INTER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.