04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı hazırlıkları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.08.2025 13:39 Güncelleme: 04.08.2025 13:39
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Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı hazırlıkları

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's ile 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 40 dakika sürdü. Koşuyla başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç yapan siyah-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

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Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı hazırlıkları Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı hazırlıkları Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı hazırlıkları
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