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Beşiktaş, St. Patrick maçı hazırlıklarına devam etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.08.2025 14:36 Güncelleme: 03.08.2025 14:36
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Beşiktaş, St. Patrick maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kaldığı yerden devam etti. Basına kapalı idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

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Beşiktaş, St. Patrick maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, St. Patrick maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, St. Patrick maçı hazırlıklarına devam etti
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