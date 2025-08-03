Beşiktaş, St. Patrick maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından kaldığı yerden devam etti. Basına kapalı idman, 1 saat 40 dakika sürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.