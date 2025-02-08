Beşiktaş zorlu Sivasspor virajında! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş ligdeki son 7 deplasman maçında da kazanamadı (AA)

SON 7 DEPLASMANDA KAYIP

Siyah beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 7 deplasmanda maçında 3 puan alamadı. Beşiktaş bu sezon son deplasman galibiyetini 7. haftada Kayserispor'a karşı elde etti.

ALİ ŞANSALAN İLE 4. KEZ

Süper Lig'de 8 yıldır görev alan Ali Şansalan, iki takım arasında daha önce oynanan 3 karşılaşmayı yönetti. Söz konusu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 kez galip gelirken, 1 maçı da Beşiktaş kazandı. Öte yandan, Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada sadece 1 galibiyet aldı.

KARTAL'DAN SAATE TEPKİ

Sivas ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, soğuk havadan dolayı maçın bugün saat 19.00'da başlayacak olmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonuna soru olarak yönelttiği paylaşımda, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.