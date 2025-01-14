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Paul Onuachu Süper Lig'e dönüyor! Kiralama teklifi masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 15:51
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Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Kiralama teklifi masada

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen ve attığı gollerle adından söz ettiren 2,01 boyundaki forvet Paul Onuachu Süper Lig devine önerildi.

Trabzonspor'un eski yıldızı Paul Onuachu yeniden Süper Lig'e dönebilir.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdar Adalı bordo mavili formayla lige damga vuran Onuachu için girişimlere başlayabilir.

Paul Onuachu Paul Onuachu

ONUACHU BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen Onuachu performansıyla taraftarın sevgilisi olmuştu.

Southampton'ın yollarını ayırmak istediği Paul Onuachu, Beşiktaş'a önerildi.

Paul Onuachu Paul Onuachu

KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

Siyah-beyazlıların, bu transfere sıcak baktığı ve oyuncunun kulübüne sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi.

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Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Kiralama teklifi masada Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Kiralama teklifi masada Paul Onuachu Süper Lig’e dönüyor! Kiralama teklifi masada

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