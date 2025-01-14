Paul Onuachu Süper Lig'e dönüyor! Kiralama teklifi masada
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen ve attığı gollerle adından söz ettiren 2,01 boyundaki forvet Paul Onuachu Süper Lig devine önerildi.
Trabzonspor'un eski yıldızı Paul Onuachu yeniden Süper Lig'e dönebilir.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdar Adalı bordo mavili formayla lige damga vuran Onuachu için girişimlere başlayabilir.
ONUACHU BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen Onuachu performansıyla taraftarın sevgilisi olmuştu.
Southampton'ın yollarını ayırmak istediği Paul Onuachu, Beşiktaş'a önerildi.