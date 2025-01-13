Beşiktaş’ta Mert Günok kararı! İmzayı atıyor

Beşiktaş, deneyimli file bekçisi Mert Günok'un sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda çalışmalar devam ederken, yönetim bir yandan da iç transferde adımlar atıyor. Yeni başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, hem sahada gösterdiği performans hem de saha dışındaki duruşuyla örnek isimlerden birisi olan Mert Günok'un sözleşmesini uzatmak istiyor.