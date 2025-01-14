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Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 16:16
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Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 20'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü (DHA)Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü (DHA)

Isınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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