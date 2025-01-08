08 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.01.2025 19:54 Güncelleme: 08.01.2025 19:55
ABONE OL
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Adalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz ve Ceyhun Kazancı da görüşmede yer aldı.

Hacıosmanoğlu, Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Adalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi?Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ BİTTİ Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör