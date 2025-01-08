Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz ve Ceyhun Kazancı da görüşmede yer aldı.

Hacıosmanoğlu, Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Adalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.