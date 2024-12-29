Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Serdal Adalı: 4. Kez Başkanlık İçin Seçime Girecek

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için bir kez daha yarışacak. Kulüp tarihinin en tecrübeli adaylarından biri olan Adalı, daha önce Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkanlık ve ikinci başkanlık görevlerinde bulundu. 2013, 2019 ve 2023'teki başkanlık seçimlerinde başarısız olan Adalı, bu kez şansını Hüseyin Yücel'e karşı deneyecek. Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde son dört dönem olağanüstü kongrelerle belirlenmişti. Adalı, seçilmesi halinde, bu geleneği sürdürerek göreve gelen 5. başkan olacak.