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Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Beşiktaş Kulübü, yeni başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Siyah-beyazlıların düzenleyeceği olağanüstü seçimli genel kurulda, başkanlık için Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı kıyasıya yarışacak. Peki Beşiktaş başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:11
Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Beşiktaş Kulübü, idari ve sportif sıkıntıların ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını belirleyeceği kongrede, Hüseyin Yücel ile eski yönetici Serdal Adalı başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Beşiktaş Başkanlık Seçimi

Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını seçecek. Mevcut Başkan Hüseyin Yücel'in adaylığını açıklamasının ardından, başkanlık için yarışacak bir diğer isim ise eski yönetici Serdal Adalı. Seçim Beşiktaş camiası için büyük önem taşırken, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak kongre, saat 10.00'da başladı.

Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Hüseyin Yücel: İlk Kez Başkanlık İçin Yarışacak

Beşiktaş'ta yönetimsel kriz, 29 Kasım'da Hasan Arat'ın istifasıyla tırmandı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı. Tüzük gereği, Arat'ın yerine ikinci başkan olarak görevde bulunan Hüseyin Yücel, kongre kararını alarak kulübü yeni bir başkan seçimine götürdü. Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık için yarışacak. Fikret Orman'ın son dönemindeki yönetimde yer alan Yücel, Ahmet Nur Çebi'nin 2019'daki kongresinde de Serdal Adalı'nın listesinde aday gösterilmişti.

Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Serdal Adalı: 4. Kez Başkanlık İçin Seçime Girecek

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için bir kez daha yarışacak. Kulüp tarihinin en tecrübeli adaylarından biri olan Adalı, daha önce Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkanlık ve ikinci başkanlık görevlerinde bulundu. 2013, 2019 ve 2023'teki başkanlık seçimlerinde başarısız olan Adalı, bu kez şansını Hüseyin Yücel'e karşı deneyecek. Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde son dört dönem olağanüstü kongrelerle belirlenmişti. Adalı, seçilmesi halinde, bu geleneği sürdürerek göreve gelen 5. başkan olacak.

Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Beşiktaş'ın başkanları

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924: Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012: Yalçın Karadeniz

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023-2024: Hasan Arat

2024: Hüseyin Yücel

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