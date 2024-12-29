Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...

Beşiktaş'ın başkanları
Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924: Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012: Yalçın Karadeniz
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi
2023-2024: Hasan Arat
2024: Hüseyin Yücel