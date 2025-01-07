Beşiktaş Sivas deplasmanında: Muhtemel 11'ler | ZTK heyecanı ATV'de!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor'a konuk oluyor. İşte iki takımın sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
ZTK HEYECANI ATV'DE!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile
BEŞİKTAŞ, KUPAYI 11 KEZ KAZANDI
Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı.
Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.
Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.
SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor.
Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
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