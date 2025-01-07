Beşiktaş Sivas deplasmanında: Muhtemel 11’ler | ZTK heyecanı ATV’de!

Beşiktaş Sivas deplasmanında! ZTK heyecanı ATV'de!

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile

BEŞİKTAŞ, KUPAYI 11 KEZ KAZANDI

Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı.

Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor.

Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.