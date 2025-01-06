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Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 15:16
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Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la yarın oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

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Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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