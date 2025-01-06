Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.



Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la yarın oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.