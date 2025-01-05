05 Ocak 2025, Pazar
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Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 15:29
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Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında Net Global Sivasspor ile 7 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

5'e 2 çalışmayla devam eden idman, çift kale maçlarla tamamlandı. Ayrıca Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular da salonda yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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