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Hüseyin Yücel'den ilk açıklama: Tüm mücadele Beşiktaş içindi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 23:31
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Hüseyin Yücel’den ilk açıklama: Tüm mücadele Beşiktaş içindi

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ile girdiği seçimi kaybeden Hüseyin Yücel, önemli ifadeler kullanarak açıklamalarda bulundu. Yücel; 'Bugüne kadar verdiğim tüm emek ve mücadele hep Beşiktaş içindi' dedi.

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ile yarışan ve oylama sonrasında mağlup olan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

Yücel, sosyal medya hesabından paylaşımda, "Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım. Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini isterim." dedi.

Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

İşte Hüseyin Yücel'in o açıklaması:

"Bugünkü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Beşiktaşımıza yakışan bir şekilde yaptık.

Bir kez daha görüldü ki, Beşiktaşımız Türk demokrasisinin önemli bir parçasıdır.

Rekor bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimin kazananı Beşiktaş oldu.

Bugüne kadar verdiğim tüm emek ve mücadele hep Beşiktaş içindi.

Bana inanan, güvenen ve her zaman yanımda olup desteğini esirgemeyen tüm Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ederim.

Bu zor dönemde aday olup kongre üyelerimizin takdiriyle Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik ediyorum.

Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım...

Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini isterim."

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Hüseyin Yücel’den ilk açıklama: Tüm mücadele Beşiktaş içindi Hüseyin Yücel’den ilk açıklama: Tüm mücadele Beşiktaş içindi Hüseyin Yücel’den ilk açıklama: Tüm mücadele Beşiktaş içindi
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